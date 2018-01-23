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Erkan Zengin'in yeni takımı belli oldu

Eskişehirspor'dan ayrılan Erkan Zengin'in Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile anlaştığı öğrenildi.

23 Ocak 2018 Salı 16:54
Erkan Zengin'in yeni takımı belli oldu

Dün Eskişehirspor tesislerinde çok sıcak dakikalar yaşandı. Eskişehirspor kaptanı Erkan Zengin, kulüp ile yollarının ayrıldığını söyledi.

Eskişehirspor'da uzun yıllar başarıyla futbol oynayan ve son yıllarda da takımın kaptanlığı görevini sürdüren Zengin Eskişehirspor'daki kariyerine noktayı koyduğunu duyurdu.

Vagner Love Beşiktaş'a Erkan Zengin Alanyaspor'a...

Vagner Love'ın Beşiktaş ile anlaşmasının ardından Eskişehirspor'la yollarını ayırdığını duyuran Erkan Zengin'in de bugün Alanyaspor ile anlaştığı öğrenildi. Kulüplerin anlaşmasından sonra Zengin resmen Alanyaspor'lu olacak.

Atiker Konyaspor ile anıldı

Eskişehirspor'la yol ayrımına giden Erkan Zengin daha önce Atiker Konyaspor'a önerildi. Ancak Konyaspor bu teklife sıcak bakmayıp oyuncunun temsilcisine kendilerini düşünmediklerini ilettiler.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 16:54
  1. Eskişehirspor
  2. Erkan Zengin
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