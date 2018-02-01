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Erkan Zengin'den çok sert açıklama

Eskişehir ile yollarını ayıran Erkan Zengin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski takımıyla ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

01 Şubat 2018 Perşembe 12:29
Erkan Zengin'den çok sert açıklama

Eskişehir ile yollarını ayıran Erkan Zengin sosyal medya hesabından; "Eskişehirspor para kazansın diye bekledim. İstedikleri rakamları alamayınca, transfer bittikten sonra beni arayıp sözleşmesi feshetmek istediklerini bildirdiler. Bana bu süreci yaşatanları Allah'a havale ediyorum." paylaşımında bulundu.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 12:29
  1. Erkan Zengin
  2. Eskişehirspor
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