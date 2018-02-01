Erkan Zengin'den çok sert açıklama

Eskişehir ile yollarını ayıran Erkan Zengin sosyal medya hesabından; "Eskişehirspor para kazansın diye bekledim. İstedikleri rakamları alamayınca, transfer bittikten sonra beni arayıp sözleşmesi feshetmek istediklerini bildirdiler. Bana bu süreci yaşatanları Allah'a havale ediyorum." paylaşımında bulundu.