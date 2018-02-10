Erkan Zengin Alanyaspor'un kapısından...

Eskişehirspor’da son dönemlerde yaşadığı problemle adından söz ettiren Erkan Zengin, İsveç basınına konuştu ve Ocak ayı dönemi için dikkat çeken sözler sarf etti. Zengin, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’a gerçekleşmeyen transfer sürecini anlattı. Futbolcu, Eskişehirspor’a sıcak bakmadığının da altını çizdi.

Alanyaspor'a gitmesine izin verilmemiş

Erkan Zengin yaptığı açıklamada, ”Neyi nasıl yapacağımız konusunda müzakereler ettik. Alanyaspor ile transfer için mutabık kaldık ve oraya gitmeye karar verdik. Ancak; transfer döneminin kapanmasına iki saat kala oraya gitmeme izin vermeyeceklerdi. Buradan ayrılmam gerekiyor” diyerek yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

İsveç'e mi dönecek?

Eskişehirspor ile 31 Mayıs 2019 tarihine kadar süren bir sözleşmesi olduğunu ifade eden Erkan Zengin, “Sözleşmemin bitmesine yaklaşık 1,5 sene kaldı. O yüzden halen Eskişehirspor’un oyuncusuyum. Eskişehirspor’da oynamak en son seçenek. Burada oynamayacağım. Bu nedenle İsveç’e bir dönüş olabilir.” açıklamasını yaptı.