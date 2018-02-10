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Erkan Zengin Alanyaspor'un kapısından...

Eskişehirspor'da olaylı bir şekilde yollarını ayıran Erkan Zengin Alanyaspor'un kapısından dönmüş.

10 Şubat 2018 Cumartesi 13:01
Erkan Zengin Alanyaspor'un kapısından...

Eskişehirspor’da son dönemlerde yaşadığı problemle adından söz ettiren Erkan Zengin, İsveç basınına konuştu ve Ocak ayı dönemi için dikkat çeken sözler sarf etti. Zengin, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’a gerçekleşmeyen transfer sürecini anlattı. Futbolcu, Eskişehirspor’a sıcak bakmadığının da altını çizdi. 

Alanyaspor'a gitmesine izin verilmemiş

Erkan Zengin yaptığı açıklamada, ”Neyi nasıl yapacağımız konusunda müzakereler ettik. Alanyaspor ile transfer için mutabık kaldık ve oraya gitmeye karar verdik. Ancak; transfer döneminin kapanmasına iki saat kala oraya gitmeme izin  vermeyeceklerdi. Buradan ayrılmam gerekiyor” diyerek yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

İsveç'e mi dönecek?

Eskişehirspor ile 31 Mayıs 2019 tarihine kadar süren bir sözleşmesi olduğunu ifade eden Erkan Zengin, “Sözleşmemin bitmesine yaklaşık 1,5 sene kaldı. O yüzden halen Eskişehirspor’un oyuncusuyum. Eskişehirspor’da oynamak en son seçenek. Burada oynamayacağım. Bu nedenle İsveç’e bir dönüş olabilir.” açıklamasını yaptı.

Eski kulübüne dönme ihtimali hakkında...

Öte yandan Erkan Zengin’in, eski takımı Hammarby ekibine transfer olup olmayacağı konusuna ise, ”Hammarby Spor Direktörü Jesper Jansson ile hiç görüşmedim. Neler olacağnı göreceğiz. Benim de hesaba kattığımbir ailem var.  Transfer dönemi kapandı. Bu yüzden ABD veya İsveç gibi yerlere gitmek zorundayım. Eve dönebilirim, göreceğiz.” açıklamasını yaptı.

İsveç'ten Beşiktaş'a geldi

6 sezon Hammarby ekibinde oynayan Erkan Zengin, 2008-2009 sezonunda Beşiktaş’a transfer oldu. Daha sonra Eskişehirspor’a kiralandı ve daha sonra tekrar siyah-beyazlılara döndü. O dönem kadroda düşünülmeyen Erkan Zengin, 2010-2011 sezonunda Eskişehirspor’a imzayı attı. 6 sezonu Eskişehirspor’da geçen Erkan Zengin, 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe’ye imza atması beklenirken, Trabzonspor’a gitti.

2 sezon Trabzonspor’da oynayan ve performansıyla beklentilerin altında kalan orta saha oyuncusu, son 2 sezonu ise Eskişehirspor’da geçirdi. Futbolcu, bu sezon toplam 13 maçta 3 gol attı. 13 maçta ilk 11’de sahaya çıkan 1,80 boyundaki futbolcu, 1158 dakika sahada kaldı. Erkan, İsveç Milli Takımı’nda ise 21 maçta 3 kez ağları havalandırmıştı.

Kaynak:Ajansspor

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 13:01
  1. Erkan Zengin
  2. Alanyaspor
  3. Eskişehirspor

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