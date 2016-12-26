Erkan Tan'dan Hürriyet'in çirkin haberine yanıt! Hürriyet, bugün inanılmaz bir manşete imza attı. Rus Büyükelçi Andrey Karlov’u öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın ablası Seher Ö. ile görüşen gazete konuyu tam sayfa olarak işledi. İşin inanılmaz tarafı ise haberde bir kez bile FETÖ, Fetullah, Gülen, Fetullah Gülen kelimelerini kullanmamış olması...