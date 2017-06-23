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Erkan Tan: ODTÜ kapatılsın yerine ise...

400 ODTÜ'lü öğrencinin üniversitedeki tuvaletleri kadın/erken ayrımı olmaksızın kullanmak istemesi sosyal medyanın gündemine oturmuş, birçok kesim tarafından tepki görmüştü. Bu talebe bir tepkide canlı yayında Erkan Tan'dan geldi.

23 Haziran 2017 Cuma 15:20

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde son günlerde cinsiyetsiz tuvalet tartışması yaşanıyor. Sosyal medyaya hızla yayılan bu tartışmada 400 öğrenci tuvaletlerin kadın/erkek ayrımı olmadan kullanılmasını istedi. Skandala ilişkin ODTÜ yönetiminden açıklama geldi. Konunun görüşüldüğünü belirten ODTÜ yönetimi, talebin uygun görülmediğini belirtti.

"KAPATILSIN BU ODTÜ!"

400 öğrencinin bu skandal talebine ise Erkan Tan canlı yayında sert tepki gösterdi. Tan, "Gerçek bilim insanları nelerle uğraşıyor ODTÜ'lüler nelerle uğraşıyor. Bu ODTÜ'yü kapatalım yerine gerçek bir üniversite kuralım" dedi.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 15:20
  1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  • BerilBeril2 sa önce
    Erkan Tan,asıl seni ekranlardan bi zahmet alsınlar.Yakışmıyorsun ekranlara.Vallahi de yakışmıyırsun...
  • maraşlımaraşlı3 sa önce
    Bence kapatılıp yerine modern bir hela yapılsın ve gelen geçen içine sıçsın. yazık ilimli ve bilimle uğraşması gereken gençler boktan işlerle uğraşıyorlar , yada hedef saptırıyorlar. Elin gavuru aramıza fitnyin sokmuş şeytanla beraber karşımıza geçip gülüyorlar. Neden bir ibni sina mimar sinan gibi büyük bilim adamları yetiştiremediğimiz belli oluyor. Hayatı bacak arasındaki organları için yaşayan insanlardan daha ne beklenirki , ele güne rezil oluyoruz.
  • mevlutmevlut3 sa önce
    evet ...kesinlikle odtü kapatılmalı yerine adam gibi bir üniversite kurulmalı....bu çakallalrdan bu vatana zerre fayda gelmez.....işleri güçleri yahudinin temsilciliğini yapmak....
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