Erkan Tan: ODTÜ kapatılsın yerine ise...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde son günlerde cinsiyetsiz tuvalet tartışması yaşanıyor. Sosyal medyaya hızla yayılan bu tartışmada 400 öğrenci tuvaletlerin kadın/erkek ayrımı olmadan kullanılmasını istedi. Skandala ilişkin ODTÜ yönetiminden açıklama geldi. Konunun görüşüldüğünü belirten ODTÜ yönetimi, talebin uygun görülmediğini belirtti.

"KAPATILSIN BU ODTÜ!"

400 öğrencinin bu skandal talebine ise Erkan Tan canlı yayında sert tepki gösterdi. Tan, "Gerçek bilim insanları nelerle uğraşıyor ODTÜ'lüler nelerle uğraşıyor. Bu ODTÜ'yü kapatalım yerine gerçek bir üniversite kuralım" dedi.