% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Erik tezgâhlardaki yerini aldı

Ağrı’da havaların ısınmasıyla yeşil erik tezgâhlardaki yerini aldı.

Erik tezgâhlardaki yerini aldı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 16:30

Ağrı’da el arabasıyla cadde ve sokakları gezerek yeşil erik satan seyyar satıcı Dilaver Savaş, eriklerin Mersin’den geldiğini, kendilerinin de Halk Pazarından alıp sattıklarını söyledi. Birkaç gündür erik sattığını belirten Savaş, vatandaşların talebinin oldukça fazla olduğunu ve satışlardan memnun olduklarını belirtti.

Eriği paket işi sattıklarını ve fiyatının 2 buçuk lira olduğunu ifade eden Savaş, “Eriklerimiz güzel ve kalitelidir. Akdeniz bölgesinde yetişiyor. Bizde mevsimlik olarak satıyoruz. Sağ olsun vatandaşlarımız erik alıyor. Satışlarımız çok iyi olmasa da idare ediyor. Bizde bu şekilde evimize ekmek götürüyoruz” dedi.

 
EtiketlerMersinAkdenizAğrıMers
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 16:30
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?