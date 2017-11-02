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Ergenekon sanığına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Bakırköy'de bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ergenekon sanığı avukat Kudbettin Kaya'ya yönelik saldırının görüntülerine ulaşıldı.

02 Kasım 2017 Perşembe 10:13

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Cümbüş Sokak'ta bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen avukat Kudbettin Kaya'nın vurulma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kudbettin Kaya'ya yönelik saldırıda ismi henüz öğrenilemeyen iki kişi daha yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 10:13
  1. Kudbettin Kaya
  2. Ergenekon
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