Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ergenekon sanığı silahlı saldırıda öldürüldü

Ergenekon davası sanıklarından Av. Kutbettin Kaya Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

01 Kasım 2017 Çarşamba 02:03
Ergenekon sanığı silahlı saldırıda öldürüldü

Bakırköy sahilinde bir balıkçıda arkadaşlarıyla yemek yerken oturduğu masaya yanaşıp peş peşe silahını ateşleyen saldırganın mermileriyle Kaya olay yerinde hayatini kaybetti.

2 kişinin yaralandığı saldırıda polis olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, balık restoranında ve bölgede bulunan kameraları incelemeye aldı.

Av.Kudbettin Kaya, Ergenekon yargılamaları sırasında Yargıyı etkilemeye çalıştığı iddiasıyla Zekeriya Öz'ün talimatıyla gözaltına alınmış tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Kaya hakkında Adalet eski Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi ile birlikte ''Ergenekon davası ve soruşturmasını etkilemeye teşebbüs ettikleri'' iddiasıyla dava açılmıştı.

Yeşilköy de bulunan ünlü bir balık restoranında, yanında ailesi ve arkadaşlarının bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan Kaya'ya ateş eden şahsın saldırıyı Uzi marka silahla gerçekleştirdiği öğrenilirken, polis saldırganı yakalamak için bölgeyi ablukaya aldı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 02:03
  1. Ergenekon
  2. Kutbettin Kaya
  3. Bakırköy
  4. Ergenekon Davası
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ''Beşiktaş'tan Galatasaray'a gitmek hayatımın hatasıydı''
    1. ''Beşiktaş'tan Galatasaray'a gitmek..
    2. Ergenekon sanığı silahlı saldırıda..
    3. Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim açıklaması
    4. Qarabağ Madrid'de tarih yazdı!
    5. Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
    6. Kafkasya Marşı nasıl İzmir Marşı oldu?
    7. Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
    8. Köpeklere havlayan papağan
    9. Genel Sekreter soruları cevapladı…..
    10. Cildinizdeki kızarıklıklardan..
    11. Her gün aç karnına sarımsak yiyince..
    12. Donald Trump'dan ilk açıklama geldi
    13. Gökçek için ‘ben kazandım’ demişti…..
    14. İşte Süper Lig'in en çok kazanan 30..
    15. Karamollaoğlu’ndan net açıklama: 100..
    16. ABD’de saldırı şoku… Sokaktakilere..
    17. ABD’li komutandan büyük gaf…..
    18. Patronlar kürsüde
    19. 'Bu ahlaksızlık CHP’de kurumsal mı?'
    20. Cevizlibağ'da metrobüs yoluna araç..
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Barzani'ye son darbe HDP'den geldi
    Barzani'ye son darbe HDP'den geldi
    Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Tezcan'dan açıklama
    Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Tezcan'dan açıklama
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'
    65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.11.2017
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Tarsus'taki gizemli kazıda flaş gelişme
    Tarsus'taki gizemli kazıda flaş gelişme