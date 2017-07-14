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Ergenekon kumpası Akın Öztürkle başladı

FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı" yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

14 Temmuz 2017 Cuma 08:33
Ergenekon kumpası Akın Öztürkle başladı

Eskişehir'deki albay ve generaller gibi üst rütbeli şahıslardan sorumlu örgüt imamı imam İbrahim Yakut, emekli Tuğgeneraller Koray Uz ve eski New York Ataşesi Semih Koşucuoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 isim şüpheli oldu. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianameye emekli Hava İstihbarat Kurmay Albay Selçuk Başyiğit'in itirafları damga vurdu. Kendisinden sorumlu olan güncel FETÖ imamlannı deşifre eden ve yakalatan Başyiğit, firari TSK imamı Adil Öksüz ve Akıncılar Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz'la ilgili önemli bilgiler paylaştı. 

SES KAYITLARI FETÖ'DEN 

Başyiğit, Ergenekon ve Balyoz operasyonları başlamadan gizli bir evrakın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na geldiğini bu evrağı araştırmakla görevli Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tümgeneral Erol Özgil ve İstihbarat Daire Başkanı Kurmay Albay Gürsel Tgkmakoğlu'na ait ses kayıtlarının sızdırıldığına belirtti. Dinlemeleri FETÖ'nün yaptığını söyleyen Başyiğit, Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevine Öztürk'ün getirildiğini, bu tarihten sonra Ergenekon ve Balyoz sürecinin başladığına dikkat çekti. 

Kaynak: Yenişafak

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 08:33
  1. Ergenekon
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