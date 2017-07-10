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Ergenekon davasına bakan hakimlere soğuk duş: 600 yıl

Ergenekon Davası'na bakan eski hakim ve savcılarının yargılama aşamasındaki ihmal ve kusurlarına ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:16
Ergenekon davasına bakan hakimlere soğuk duş: 600 yıl

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcı hakkında, "görevi kötüye kullanma", "görevi ihmal", "hürriyeti tahdit" ve çeşitli suçlardan, 3 ile 600 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Savcı, Ergenekon davasının görevden alınan başkan hakimi Köksal Şengün hakkında kovuşturma kararı verilmemesini talep etti.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:16
  1. köksal şengün
  2. ergenekon davası
  3. ergenekon hakim
  • EnverEnver18 dk önce
    Savcısına ceza yok mu?
  • ErgenekonErgenekon1 sa önce
    Ergenekon vardi, kumpas degildi. Ve bunu sizde o zaman yaptiginiz yayinlarla tescil etmistiniz. Ama simdi kina yakiyorsunuz. Yazik. Bu Ergenekoncular sizi de yiyip bitirecek insallah. O zaman anlayacaksniz neyin ne oldugunu...
  • a.öza.öz1 sa önce
    idam cezası olsun vatandaşın hakkı nasıl gasp edilirmiş anlasınlar.bir dahada tevessül edemesinler ibret olsun diğerlerine.chpkk nın arka bahçesi bu fatoşçu hakimlersayesinde50 senedir haklı haksız , haksız haklı oluyordu davalarda. tabii parası olan haksızda olsa işi götürüyordu. ispatımı açın 2006/723 nolu dosya çağlayan adliyesi 3, fikri ve sınai hakl. hukuk mhk. yargıtay aşamasıda bitmiş fatoşçular kazandı. dosya arşivde tabii yok etmedilerse. dosyanın tüm fotokopileride bende.avukat , bilirkişi , hakim paslaşmasıyla nasıl gol atılır okuyun. bilirkişi bile davalıların avukatıyla aynı müessesede görevli çıktı , gerekçe tesadüfmüş.ona rağmen davalılar kazandı. işte rezalet okuyun öğrenin.Ben davacı A.öz
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