Ergenekon davasına bakan hakimlere soğuk duş: 600 yıl

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcı hakkında, "görevi kötüye kullanma", "görevi ihmal", "hürriyeti tahdit" ve çeşitli suçlardan, 3 ile 600 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Savcı, Ergenekon davasının görevden alınan başkan hakimi Köksal Şengün hakkında kovuşturma kararı verilmemesini talep etti.