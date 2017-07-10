Ergenekon davasına bakan hakimlere soğuk duş: 600 yıl
Ergenekon Davası'na bakan eski hakim ve savcılarının yargılama aşamasındaki ihmal ve kusurlarına ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:16
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcı hakkında, "görevi kötüye kullanma", "görevi ihmal", "hürriyeti tahdit" ve çeşitli suçlardan, 3 ile 600 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Savcı, Ergenekon davasının görevden alınan başkan hakimi Köksal Şengün hakkında kovuşturma kararı verilmemesini talep etti.