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Ergene Derin Deniz Deşarj çalışma sahasında inceleme

Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj çalışma sahasında incelemeler gerçekleştirildi.

11 Ağustos 2017 Cuma 14:55
Ergene Derin Deniz Deşarj çalışma sahasında inceleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Tekirdağ’ın Ergene İlçesindeİlk Yerli Tünel Açma Makinesi ‘Köstebek Anadolu’nun tünele indirme törenine katıldı. Törenden sonra Bakan Eroğlu kentten ayrılırken, kendisine eşlik eden Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ve Komisyon Üye Milletvekilleri, Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj çalışma sahasında incelemelerde bulundu.

İncelemelerde Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceyhan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İncelemeler, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 14:55
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