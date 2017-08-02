Ergani’de 12 kırsal mahallenin yolları yenilendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, 17 ilçenin kırsal mahalle yollarında 1300 km hedefiyle mayıs ayında başlattığı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yapılan çalışmalarla, mahalle ve grup mahalle yolları genişletiliyor, alt yapısı yenileniyor ve asfaltlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, yolları yenileyerek vatandaşların mahallelerine daha rahat daha güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Ergani ilçesinde çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçeye bağlı Gülerce, Güzelyurt, Uzunağaç, Kundir, Makam Küme Evleri, Kayıksan, Yeşilçınar, Alitaş, Karşıbağlar, Cömert, Kulfakir ve Kavaklı mahalle yollarında önce alt yapı sonra da üst yapı çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler, şimdiye kadar yürüttükleri çalışmalar sonucunda toplam 36,75 kilometrelik 12 mahalle yolunda alt temel, temel ve 2. kat asfalt sathi kaplama yaparak çalışmaları tamamladı.

Grup mahalle yolunda çalışmalar sürüyor

Grup mahalle yollarında da asfalt sathi kaplama çalışmalarına devam eden ekipler, 47 km uzunluğundaki Selman, İncehıdır, Demirli grup mahalle yolunda ise 8.5 km alt temel, temel ve 1. kat asfalt sathi kaplama çalışması yürüttü. Ekiler, sürdürdükleri çalışma ile grup mahalle yolunun tamamını asfaltlayacak.

Çalışma yürütülecek mahalle yolları

Ekipler, grup mahalle yolundaki çalışmanın ardından 3,3 km uzunluğundaki Kumçi-Serik, 3,8 km uzunluğundaki Ortaçağ, 5 km uzunluğundaki Koyunalan, Canveren, Acar ve 2.3 km uzunluğundaki Şölen mahalle yollarında çalışma yürütmeye başlayacak. Mahalle yollarının 1. ve 2. kat sathi kaplaması yapılacak. Ekipler, kırsal mahalle yollarındaki alt temel, temel ve sathi kaplamanın yanında menfez çalışmaları da yapıyor. Armutova mahalle yolunun sağanak yağış ve selden zarar görmemesi için 7 tane menfez yapılacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahalle ve grup mahalle yollarındaki çalışmalarına yılsonuna kadar devam edecek.