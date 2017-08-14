Eren'le ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı ortaya çıktı

Trabzon’un Maçka ilçesinde erzak çalan teröristlerin yerini ihbar eden, ardından ö?da küçük yaşından kat kat büyük kahramanlık göstererek güvenlik güçlerine gönüllü yol gösterirken hain pusuda can veren Eren Bülbül’ün evinde yas var. Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile alçakça şehit edilen Eren Bülbül'ün söz konusu vatan olduğunda hep yerinden fırladığı ortaya çıktı. Eren’in ailesi kahraman gencin hayat hikayesini ve neler hissettiklerini Akşam gazetesine anlattı.

Annenin isteği var

Oğlunun şehit haberini aldıktan sonra sürekli bayılan ve hastaneye kaldırılan anne Ayşe Bülbül, “Eren bana çok düşkündü. Tarla işleri, çayır işleri hiç sıkılmaz, yorulmaz, her işe koşardı. Neşeli, herkesin yardımına koşardı oğlum” ifadelerini kullandı. Anne Bülbül’ün kendisini hastanede ziyaret eden komutanlara, “O teröristleri yok edin. Bana sadece bu haberi yetiştirin” dediği belirtildi.

26 GÜN EVE BİLE GELMEDİ

Ağabeyi Erdoğan Bülbül de, “Biz İstanbul’da yaşıyoruz. 15 Temmuz’da hain örgüt darbe girişiminde bulunduğunda bizi sürekli aradı, dakika dakika olayların bilgisini aldı. Cumhurbaşkanımız ‘sokağa çıkın’ talimatı verince duramamış, o gece Maçka'ya gidip nöbete katılmış. Meydanlarda ön saflarda yer tutmuş. Kendi küçük ama vatan aşkı büyüktü” dedi.

İsmi kentte yaşatılacak

Eren’in isminin Trabzon’da yaşatılması için Valilik ve Belediye düzeyinde kendilerine bilgi verildiğini ifade eden Arif Bülbül, kendilerinin en büyük beklentisinin bu olayı yapanların yakalanması. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da kendilerine “Gereken yapılacak” dediğini aktarrdı. Teröristlerin yakalanmasını istediklerin söyledi.

Dik yamaçlardan okul sıralarına

Kardeşinin okulunu zor şartlar altında okuduğunu kaydeden kardeşlerden Emrah Bülbül, “Köyün dibinde ilkokul vardı, orada okurdu. Ortaokula geldiğinde servisle giderdi. Ancak arazi şartları çok zordu. O dik yamacın yarısını karda kışta, yürüme gidip gelirdi. Ondan küçük kardeşlerim de var. Onlar da hep beraber yürüme gidip geliyordu” diye konuştu.

Çok yetenekli sporcuydu

Maçka İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan Bülbül’ün öğretmeni Abdulkadir Eyüboğlu, şu paylaşımı yaptı: “Gülen yüzün hiç solmasın Eren'imiz. Her alanda çok yetenekli bir sporcu idin. Çok iyi futbol oynuyordun. Koşuda ilçede derecen vardı. Nur içinde yat.”

Şehit haberlerine cok üzülürdü

13 kardeşli ailenin 10. çocuğu olan Eren’in babası, geçen yıl beyin kanamasından hayatını kaybetmiş. Kardeşinin en büyük hayalinin futbolcu olmak olduğunu kaydeden ağabeyi Arif Bülbül, “Vatanına çok bağlı, asker ve askerlik fanatiğiydi. Abisi Çağlar İstanbul’da yaptı askerliğini, geldiğinde Eren, ‘İstanbul’da askerlik mi olur? Gidin Doğuya, bak nasıl askerlik oluyor’ derdi. Yakın zamanda televizyonda şehit haberi gördü, üzüldü, ‘Size göstereceğim bakın şehit nasıl olur?’ dedi. Asker olamadı ama şehit oldu” diye konuştu. Amcasını göndermedi, kendisi gitti Eren’in şehit edilmesiyle ilgili önemli bir detayı dayısı Muhammet Solak şöyle anlattı: “Amcası Yaşar Bülbül, ‘askerlerle ben gideyim” dedi. O da ısrarla, ‘yok ne olursa olsun ben gideceğim’ demiş” dedi.

Hainlere #iyikivarsınEren mesajı!

Dün Hakkari Şemdinli Balkayalar Dağı'nda İHA ile tespit edilen 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyon öncesi çekildiği ortaya çıkan fotoğraflar ise, sosyal medyada paylaşılma rekoru kırdı. Mehmetçik 5 teröristi "İyiki Varsın Eren Bülbül" yazılı bombalar ile vurdu.

Minik bedeni koca yükler taşımış

15 yaşındaki Eren Bülbül'ün, akrabaları tarafından paylaşılan fotoğrafı, 2011 yılında Karadeniz'in dağlarında bir gazeteci tarafından çekilmişti. Daha 14 yaşında baba acısını yaşayan Şehit Eren Bülbül, hayatın zorluğunu her şekilde yaşadı. 10 yaşındayken ailesine destek için sırtında odun taşıyan Eren Bülbül'ün bu fotoğrafı Türkiye’yi yeniden gözyaşlarına boğdu.