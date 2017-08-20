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Eren'in katillerine kurtuluş yok... En seçkin birlikler sevk edildi

Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in katillerinin yakalanması için kapsamlı operasyon başlatıldı. Jandarmanın en seçkin birlikleri JÖAK ve JÖPER ekiplerinden oluşan iki tabur Giresun'a gönderildi. Askerler ormanlık alanı karış karış tarıyor.

20 Ağustos 2017 Pazar 08:57
Eren'in katillerine kurtuluş yok... En seçkin birlikler sevk edildi

İntikanı alınacak. Trabzon Maçka'da Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edilmesi ardından ormanlık alandan kaçak terörist grubu etkisiz hale getirmek için başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Bölgeye intikal eden Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri de teröristlerin peşine düştü.

EN ŞEÇKİN BİRLİKLER SEVK EDİLDİ

Maçka İlçesi Vazelon Manastırı Mevkii'ndeki bir evden erzak çalan PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ün şehit olduğu olay sonrası güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede başlatılan operasyonlarına devam ediliyor. Yapılan çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine bölgeye Ankara'dan Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri gönderildi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 08:57
  1. Eren'in katilleri
  2. Maçka
  3. JÖAK
  4. JÖPER
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