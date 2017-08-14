Eren'in annesi konuştu: Komutan niye beni değil de oğlumu götürdü

Trabzon'un Maçka İlçesi Sukenarı Mahallesi Çatak mevkiinde bir akrabasının evinde taziyeleri kabul eden acılı anne Ayşe Bülbül, evinde yaşanan hırsızlık olayı ve Eren'in şehit edilmesine ilişkin yaşananları anlattı. Telefonla ihbarda bulunduklarını, komutanların da kendisini değil çocuğu Eren’i aradığını söyledi.

"EREN'İ SÜREKLİ ARIYORLARDI"

İhbar sonrası telefon trafiğinin sıklaşması üzerine oğluna "Bunlar, bizi terörü besliyoruz diye suçlamasın" dediğini anlatan Ayşe Bülbül, "Baktık ki evin çevresinde izler var. Hep ezilmiş. Dedim 'Oğlum baksana buraya gelen köyden biri değil. Gerçek terörist.' Benim de Eren’in de numarasını aldılar. Eren aradı çaldırdı komutanı ‘Komutanım evin gerileri falan hep ezildi’ dedi. Komutan da Eren’e ‘Resimlerini çek de bana at’ demiş. Çocuk da çekti attı. Sonra biz yaylaya gittik. Eren de amcasına fındık toplamaya gitti. Ama Eren’i sürekli arıyorlardı. Yahu bu çocuğu niye arıyorsunuz? Beni arayın. Beni aramadılar."