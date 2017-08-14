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Eren'in annesi konuştu: Komutan niye beni değil de oğlumu götürdü

Trabzon'da PKK'lı teröristleri ihbar edip kaldıkları evi gösterirken şehit olan Eren'in annesi gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 22:50
Eren'in annesi konuştu: Komutan niye beni değil de oğlumu götürdü

Trabzon'un Maçka İlçesi Sukenarı Mahallesi Çatak mevkiinde bir akrabasının evinde taziyeleri kabul eden acılı anne Ayşe Bülbül, evinde yaşanan hırsızlık olayı ve Eren'in şehit edilmesine ilişkin yaşananları anlattı. Telefonla ihbarda bulunduklarını, komutanların da kendisini değil çocuğu Eren’i aradığını söyledi.

"EREN'İ SÜREKLİ ARIYORLARDI"

İhbar sonrası telefon trafiğinin sıklaşması üzerine oğluna "Bunlar, bizi terörü besliyoruz diye suçlamasın" dediğini anlatan Ayşe Bülbül, "Baktık ki evin çevresinde izler var. Hep ezilmiş. Dedim 'Oğlum baksana buraya gelen köyden biri değil. Gerçek terörist.' Benim de Eren’in de numarasını aldılar. Eren aradı çaldırdı komutanı ‘Komutanım evin gerileri falan hep ezildi’ dedi. Komutan da Eren’e ‘Resimlerini çek de bana at’ demiş. Çocuk da çekti attı. Sonra biz yaylaya gittik. Eren de amcasına fındık toplamaya gitti. Ama Eren’i sürekli arıyorlardı. Yahu bu çocuğu niye arıyorsunuz? Beni arayın. Beni aramadılar."

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 22:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • ......27 dk önce
    Bölgeye enyakın jandarma karakolu tabiki muhtemelen olay yerine gitmiştir tabi 3 5 er 3 5 uzmanaskerimizin bulundugu karakol bu ihbarı bülbül kardeşimden öğrenince hemen karakolkomutanı üsleriniarayıp evin konumu gerekirse hemen uydudan bülbürün tarifi ile belirlenip o bölgenin etrafına uzman birliklerin helikopter ile velevde zırhlılarla gelmesi sağlanıp etraf sarıldımı müdale ve pkklıterörüslerleş edilecekti.Ne bülbül şehid olurdu nede askerimiz.
  • Öğrenecek çokşeyimiz var.Öğrenecek çokşeyimiz var.28 dk önce
    Terörlemücadekeyi daha tam öğrenememişik trabzondaki olayda Şehid Bülbül Kardeşim Jandarmaya terörleri ihbar ettimi en yakın karakoldan 3 5 tane erle3 5 tane uzaman assubayla gelinipte müdale edilmez o kücük karakolkomutanı hemenüslerine telefon edip helikopteristeyip o evin belli bir mesafede saracak uzman birlikleri indirecek cemmere alınıp müdale edilseydi belki bülbülde şehid olmazdı askerimizde.PkklıTerörüslerde geberirdi kacamazdı.
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti35 dk önce
    Goog meb var Göktürk uydusu var telefondan adres bilgisini iyi al kordinatı belirle sonra terörüsler cembere alınsaydı en azından kaçamazlardı pkklılargeberirdi.Sonra küçük birbirligin bulundugu jandarma karakolu komutanı hemen üslerine destek isteyecekti ivedelikle helikopterlerle eğitimli askerler gelecek geniş bir alanda cembere alınacaktı terörler.
  • Muzaffer düzgünMuzaffer düzgün47 dk önce
    Komutanlar tedbirsizlik gidiyorlaristibaratı arı olduğunu düşünüyorumterörü basit almaları tedbirli gitmemek eri yeterli eğitimlerinin olmadığını gösteriyor
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