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Eren ve Belhanda için açıklama!

Galatasaray hazırlık maçında sakatlanan Eren Derdiyok ve Belhanda ile ilgili açıklama yaptı.

09 Temmuz 2017 Pazar 13:55
Eren ve Belhanda için açıklama!

Galatasaray Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu yurt dışı hazırlık kampı kapsamında Slovakya'nın Samorin kentinde bu sabah bir antrenman gerçekleştirdi.

45 dakika süren antrenmanda, Diosgyor ile yapılan hazırlık maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Forma giymeyen ve az süre alan futbolcular ise fitness çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Igor Tudor öğleden sonrası için takıma izin verdi

Eren Derdiyok 10 gün yok

Hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Eren Derdiyok ve Younes Belhanda'nın MR'ları çekilirken Eren Derdiyok'ta sol dizde esneme ve kemik iliği ödemi belirlendi. Golcü futbolcunun 1 hafta ila 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Younes Belhanda'nın ise sol kalçada ve çevresinde yumuşak dokularında ödem tespit edildi.

Galatasaray, Slovakya'daki yaz kampına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 13:55
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