Eren Erdem'in ihaneti tescillendi

Türkiye’nin DEAŞ’a sarin gazı verdiğini iddia ederek büyük tepki toplayan CHP Milletvekili Eren Erdem’i yalancı ve hain diye haber yapan gazete sahibi suçlu bulunmadı. İhanet tescillendi

Başka bir ülkenin televizyonunda canlı yayına çıkıp Türkiye'nin DEAŞ'a sarin gazı verdiğini iddia ederek büyük tepki toplayan CHP Milletvekili Eren Erdem'i yalancı ve hain diye haber yapan gazete sahibi suçlu bulunmadı. Mahkeme kararında Erdem'in doğru söylemediğinin ortaya çıktığı, gazetenin bu yüzden eleştiri hakkı bulunduğunu kaydetti. Eren Erdem, Türkiye'nin DEAŞ'a destek verdiği yönündeki asılsız iddialarını gündeme getirip, kendisi için "Hem hain, hem yalancı' başlığı atan Ak Gazete isimli elektronik gazetenin sahibi Mustafa Topaloğlu'ndan şikayetçi oldu. Topaloğlu hakkında 'basın yoluyla kamu görevlisine alenen hakaret' suçu kapsamında dava açıldı. Topaloğlu ifadesinde, habere yorum katmadıklarını, haberi aynen aktardıklarını, sadece başlığın kendilerine ait olduğunu belirtti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda CHP'li vekile tokat gibi karar çıktı. Hakim, haberin eleştiri ölçütleri içerisinde kaldığını, bu durumun 'hakaret' suçu kapsamına girmediğini belirterek sanık Mustafa Topaloğlu'nun beraatine karar verdi. Kararda Eren Erdem'in sarin gazı yalanına vurgu yapıldı ve gazetecinin bunu eleştirme hakkı olduğu belirtildi. Önemli kararda şu ifadeler kullanıldı:



İŞTE O KARAR



"Eren Erdem'in toplumca tanınan kişiliği, TBMM üyesi bulunduğu koşulları içerisinde göz önündedir. Kendisinden kaynaklandığı bu davranışın sanık tarafından milli değerlerle örtüşmediği savunması şartlarında habere konu davranışın içerik olarak yanlışlığı, söylenmiş ise bunun gerçek olmadığı anlayışıyla buna karşılık gelecek hareketin eleştiri ölçütleri içesinde kaldığı, anılan koşullar içerisinde hakaret suç tipine uygun bulunmadığı ve davranışın atılı suçu oluşturmayacağı sonuç kabul ve benimsenmiştir. O halde bu kabul ve benimseme çerçevesinde sanığın beraatine karar vermek gerekir"