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Eren Erdem'den küstah 15 Temmuz paylaşımı!

CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem, 15 Temmuz darbe girişimine sahip çıkarak teröristbaşı Gülen'in ağzıyla mesaj paylaştı.

16 Temmuz 2017 Pazar 02:08
Eren Erdem'den küstah 15 Temmuz paylaşımı!

15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ'ye her türlü desteği veren sonrasında da 15 Temmuz ihanetini sulandırmak için elinden geleni yapan CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem FETÖ'nün ağzıyla konuştu.

Erdem sosyal medya Twitter hesabından, ''Herkese güzel bir gün dilerim. Bugün 15 Temmuz kontrollü darbe girişiminin yıldönümü. Tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa dilerim'' mesajını paylaştı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 02:08
  1. eren erdem
  • yusufyusuf30 dk önce
    sanada güzel günler yok artık kontrollu hain...
  • Turgut Turgut 35 dk önce
    Al birini vur ötekine bunlar ne utanmaz arlanmaz vatan millet düşmanı hainler o meclisin çatısı altında bü milletin vergilerinden maaş alıp devletine ve dolaylı olarak milletine laf atıyor. Aldığın paralar zehir zıkkım olsun haram olsun
  • mutmainemutmaine48 dk önce
    Kontrollü darbe diyen adam haindir , vatana ihanetten yargılanmalı , yazık bu ülkenin insanına , böyle adamları devlet yönetiminde beslemek zorunda bırakıyorlar milleti.
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