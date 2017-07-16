Eren Erdem'den küstah 15 Temmuz paylaşımı!

15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ'ye her türlü desteği veren sonrasında da 15 Temmuz ihanetini sulandırmak için elinden geleni yapan CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem FETÖ'nün ağzıyla konuştu.

Erdem sosyal medya Twitter hesabından, ''Herkese güzel bir gün dilerim. Bugün 15 Temmuz kontrollü darbe girişiminin yıldönümü. Tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa dilerim'' mesajını paylaştı.