Eren Erdem'den fotoğraflar için ilginç açıklama

YENİAKİT.COM.TR - CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in FETÖ ile çektirdiği fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü.

EREN ERDEM'DEN İLGİNÇ SAVUNMA

Konuyla ilgili Twitter'dan savunma yapan Erdem, "Bunlar namaz kılınca mümin, 4 liseli genç bir Kadir gecesi Sultanahmet Camiinde namaz kılınca FETÖ'cü, keşke sigaralı resmimi blurlasaymış" ifadelerini kullandı.

'ŞADIRVANDA HALI VAR, BURASI SULTANAHMET CAMİİ'NİN NERESİ?'

Sıradışı programının konuğu olan Prof. Dr. Mehmet Çelik, Erdem'in savunmasıyla ilgili "Sultanahmet'in böyle mekanı yok. Bak yerde halı var. Burası bir kurs ya da cemaat okulu. Kimseye yutturamaz" dedi.

Turgay Güler de buranın Sultanahmet Camisinin neresi olduğunu sordu ve yarın Güneş gazetesinde yayınlanacak olan habere Eren Erdem'in ne diyeceğini sordu.

GÜLER: BİZ SENİN KİM OLDUĞUNU SORUYORUZ EREN ERDEM

Turgay Güler, "Biz senin namazınla ilgilenmiyoruz, biz senin kim olduğunu soruyoruz" dedi. Güler, "Aleviler benim kardeşimdir. Mevzu burada mezhep meselesi değil, başımın üstünde yeri var. Burada mesele şu: Eren Erdem sen gerçekte kimsin? Sen gidiyorsun FETÖ'nün gazetelerine sahip çıkıyorsun. Orada karşımıza takkeli çıkıyorsun. Orada karşımıza İrancı çıkıyorsun. Rus uçağı düşürüldü, uçağı FETÖ düşürdü, sen niye Rusya'dan yana tavır aldın? Sen kimsin be adam? Sen 28 Şubat'ta 10 yaşındayken nasıl kendini 28 Şubat mağduru gösterdin? 28 Şubat'ta Erbakancı, İran'la karşılaşırsak İrancı, lise yıllarında FETÖ'cü, biraz büyüyünce CHP'li. Sen kimsin?" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: yeniakit.com.tr