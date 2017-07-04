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Eren Erdem'den fotoğraflar için ilginç açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Türkiye'yi çalkalayan fotoğraflarıyla ilgili ilginç bir açıklamada bulundu.

04 Temmuz 2017 Salı 23:27
Eren Erdem'den fotoğraflar için ilginç açıklama

YENİAKİT.COM.TR - CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in FETÖ ile çektirdiği fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü.

EREN ERDEM'DEN İLGİNÇ SAVUNMA

Konuyla ilgili Twitter'dan savunma yapan Erdem, "Bunlar namaz kılınca mümin, 4 liseli genç bir Kadir gecesi Sultanahmet Camiinde namaz kılınca FETÖ'cü, keşke sigaralı resmimi blurlasaymış" ifadelerini kullandı.

'ŞADIRVANDA HALI VAR, BURASI SULTANAHMET CAMİİ'NİN NERESİ?'

Sıradışı programının konuğu olan Prof. Dr. Mehmet Çelik, Erdem'in savunmasıyla ilgili "Sultanahmet'in böyle mekanı yok. Bak yerde halı var. Burası bir kurs ya da cemaat okulu. Kimseye yutturamaz" dedi.

Turgay Güler de buranın Sultanahmet Camisinin neresi olduğunu sordu ve yarın Güneş gazetesinde yayınlanacak olan habere Eren Erdem'in ne diyeceğini sordu.

GÜLER: BİZ SENİN KİM OLDUĞUNU SORUYORUZ EREN ERDEM

Turgay Güler, "Biz senin namazınla ilgilenmiyoruz, biz senin kim olduğunu soruyoruz" dedi. Güler, "Aleviler benim kardeşimdir. Mevzu burada mezhep meselesi değil, başımın üstünde yeri var. Burada mesele şu: Eren Erdem sen gerçekte kimsin? Sen gidiyorsun FETÖ'nün gazetelerine sahip çıkıyorsun. Orada karşımıza takkeli çıkıyorsun. Orada karşımıza İrancı çıkıyorsun. Rus uçağı düşürüldü, uçağı FETÖ düşürdü, sen niye Rusya'dan yana tavır aldın? Sen kimsin be adam? Sen 28 Şubat'ta 10 yaşındayken nasıl kendini 28 Şubat mağduru gösterdin? 28 Şubat'ta Erbakancı, İran'la karşılaşırsak İrancı, lise yıllarında FETÖ'cü, biraz büyüyünce CHP'li. Sen kimsin?" ifadelerini kullandı.

Günün bombası: CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!

Kaynak: yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 23:27
  1. eren erdem
  2. eren erdem fetö
  3. turgay güler
  • vatansevervatansever4 dk önce
    Yazar cok guzel sormus sen kimsin?sikintida burda.. Ben ve milletimiz bunu cozeli 1 ,5 yil oldu ama,yazar bu kadar veriye ragmen cozememis,hala sen kimsin diyor??bu ,su asamada,feto ye sen kimsin demeye benzer:)))
  • DalyanDalyan4 dk önce
    Arkadaşlar CHP batının içimizdeki Hansları conileri ve kardinalleridir
  • vatansevervatansever8 dk önce
    Terore destek cikanlara destekten de acilmali!!
  • mahmutmahmut20 dk önce
    Chp terore destekten kapatilma davası acilmali
  • Kripto partisi chalksız partisi Kripto partisi chalksız partisi 24 dk önce
    Bakın fetöcü lerin kendini gizleme metodu en iyi gizlendikleri kesim soldur nakşi yada menzil ci taklidi yapmazlar mesela yarkadaş Berberoğlu erdem tanal bingöl kripto fetöcü dür aynı Jeans biri diye solcu görünümlü fetöcü vardı 1.6 milyon kandırılan! ! ! ! solcuyu twitter da takipcisiydi herif fetö Dersanesi ögretmeni çıktı evinde 200 000 dolar çıktı birde para sayma makinası çıktı şimdi her atatürk'ün resmini koyanı laik sanmayın ismine bir tc hooop oldun azılı kökten laik gerici yobaz
  • KEMAL ONURKEMAL ONUR46 dk önce
    enis berberoğlu gibi EREN ERDEM i de İÇERİ ATSINLAR.
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