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Eren Bülbül’ün katili yakalandı

PKK’nın Karadeniz’de kış yapılanmasına karşı Giresun’da yürütülen operasyonlarda Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası kırsalında bir terörist yakalandı.

24 Ekim 2017 Salı 18:55
Eren Bülbül’ün katili yakalandı

PKK’nın Karadeniz’de kış yapılanmasına karşı Giresun’da yürütülen operasyonlarda dün gece Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası kırsalında bir terörist yakalandı.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN KATİLİ

Bölücü terör örgütü üyesinin Trabzon’un Maçka ilçesinde Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 Yaşındaki Eren Bülbül’ün şehit olduğu saldırıya katıldığı bilgisine ulaşıldı.

Yakalanan PKK’lı ile alakalı ise Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklamada bulundu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “23.10.2017 tarihinde saat 15.25 sıralarında ilimiz Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası bölgesinde ihbar üzerine şüpheli bir şahsın jandarma görevlilerince yakalandığı, yakalanan şahsın PKK terör örgütü Karadeniz yapılanmasına mensup ’Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan adlı bölücü terör örgütü mensubu olduğu Başsavcılığımızca ilgili terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiş olup hakkında açılan adli soruşturma devam etmektedir” denildi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 18:55
  1. PKK
  2. Eren Bülbül
  • Türkiyem Türkiyem 11 sa önce
    Ona iyicene işkence edin
  • Metin Metin 11 sa önce
    Hükümet idam yalanı ile milleti kandıra dursun şehidimin katilini her türlü imkanı olan cezaevinde yaşasınlar utanmadan yazık birileri hala önüme gelirse imzaları m söyleye dursun ....
  • hamza yücel hamza yücel 11 sa önce
    Sıkın kafasınabeslemeyin bu köpek soylarini.
  • MuratMurat11 sa önce
    Iki terorist var diyodunuz simdi 3 mu oldu nerde erenin katili bu adam nasil katilmis ne yapmiskaradenizde yakalanan her pkk li erenin katilimi diye lanse edilecek erenin katilleri nerde neden hala bulunamiyobu acziyet neden
  • YavuzYavuz11 sa önce
    Hayatını kurtardınız yani
  • bozerenbozeren11 sa önce
    ya-ka-la-ma-yın!
  • sevgisevgi11 sa önce
    aponun yanina goturun kus sutuyle besleyin arada bi dansozde getirin.....idami getirmeyenlere hakkimiz haram zikkim olsun....
  • ramazan karacaramazan karaca12 sa önce
    onuiceri sokup beslemeyin ....
  • ikraikra12 sa önce
    Yakalanmasi guzel..erenin sehit edildigi yerde ki agaca atin ipi sallandirin..cocuk vurmak neymis gorsun hainler..
  • Ertuğrul Ertuğrul 12 sa önce
    Asın gitsin.
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