Eren Bülbül’ün katili yakalandı
PKK’nın Karadeniz’de kış yapılanmasına karşı Giresun’da yürütülen operasyonlarda Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası kırsalında bir terörist yakalandı.24 Ekim 2017 Salı 18:55
PKK’nın Karadeniz’de kış yapılanmasına karşı Giresun’da yürütülen operasyonlarda dün gece Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası kırsalında bir terörist yakalandı.
ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN KATİLİ
Bölücü terör örgütü üyesinin Trabzon’un Maçka ilçesinde Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 Yaşındaki Eren Bülbül’ün şehit olduğu saldırıya katıldığı bilgisine ulaşıldı.
Yakalanan PKK’lı ile alakalı ise Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklamada bulundu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “23.10.2017 tarihinde saat 15.25 sıralarında ilimiz Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası bölgesinde ihbar üzerine şüpheli bir şahsın jandarma görevlilerince yakalandığı, yakalanan şahsın PKK terör örgütü Karadeniz yapılanmasına mensup ’Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan adlı bölücü terör örgütü mensubu olduğu Başsavcılığımızca ilgili terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiş olup hakkında açılan adli soruşturma devam etmektedir” denildi.
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Türkiyem 11 sa önce Ona iyicene işkence edin Metin 11 sa önce Hükümet idam yalanı ile milleti kandıra dursun şehidimin katilini her türlü imkanı olan cezaevinde yaşasınlar utanmadan yazık birileri hala önüme gelirse imzaları m söyleye dursun .... hamza yücel 11 sa önce Sıkın kafasınabeslemeyin bu köpek soylarini. Murat11 sa önce Iki terorist var diyodunuz simdi 3 mu oldu nerde erenin katili bu adam nasil katilmis ne yapmiskaradenizde yakalanan her pkk li erenin katilimi diye lanse edilecek erenin katilleri nerde neden hala bulunamiyobu acziyet neden Yavuz11 sa önce Hayatını kurtardınız yani bozeren11 sa önce ya-ka-la-ma-yın! sevgi11 sa önce aponun yanina goturun kus sutuyle besleyin arada bi dansozde getirin.....idami getirmeyenlere hakkimiz haram zikkim olsun.... ramazan karaca12 sa önce onuiceri sokup beslemeyin .... ikra12 sa önce Yakalanmasi guzel..erenin sehit edildigi yerde ki agaca atin ipi sallandirin..cocuk vurmak neymis gorsun hainler.. Ertuğrul 12 sa önce Asın gitsin.