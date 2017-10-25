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Eren Bülbül'ün annesinden açıklama

Maçka’da PKK’lı teröristler tarafından vurularak şehit olan Eren Bülbül’ün annesi, Eren’i vuran teröristin Giresun’da yakalanmasının ardından konuştu.

25 Ekim 2017 Çarşamba 16:08
Eren Bülbül'ün annesinden açıklama

Trabzon'un Maçka İlçesi'nde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terörist grup içerisinde yer aldığı belirlenen 'Aram' kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan'ın Giresun’un Dereli ilçesinde yakalanması, Bülbül Ailesi'ne buruk mutluluk yaşattı.

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, teröristin yakalanmasının evladını geri getirmeyeceğini belirterek "Yine de yüreğime biraz su serpildi" dedi.

Maçka İlçesi Camidüzü Yaylası'nda oğlu Eren Bülbül'ün şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden birinin yakalandığı haberini kendilerini arayan jandarma ekiplerinden ve televizyonlardan öğrenen anne Ayşe Bülbül konuştu.

"BİR ŞEY YAPAMADIKTAN SONRA …"

Teröristin yakalanmasının acısını dindirmeyeceğini ifade eden acılı anne Ayşe Bülbül, "Ben o teröriste bir şey yapamadıktan sonra benim acım dinmez. Eren'in acısı bende dinmez. Yine de yüreğime biraz su serpildi. Bir daha aynı olayla karşılaşır mıyız, bilemiyorum. Ben bir daha böyle bir acı çekemem. Ben yaşarken bu acıya katlandım. Bu olaya karışan diğer teröristlerin de yakalanmasını istiyorum. Herkes cezasını çeksin. Devletimden diğer teröristleri de yakaladıkları haberini bekliyorum. Benim çocuğumun günahı neydi? Ayağında kara lastiklerle çalışacak, yevmiye kazanacaktı. Ekmek parası pahasına canını verdi" diye konuştu.

O TERÖRİSTE DİYE SORMAK İSTİYORUM

Yakalanan teröristle yüzleşmek istediğini belirten Ayşe Bülbül, "Ona, 'Çocuğumun günahı neydi?' diye sormak istiyorum. Benim çocuğuma nasıl el kaldırdın. Bu işin arkasına kim varsa ortaya çıkarılsın" diyerek, gözyaşlarını tutamadı.

O TERÖRİSTLE YÜZLEŞMEK İSTİYORUZ

Eren Bülbül'ün ağabeyi Çağlar Bülbül de teröristin yakalandığını kendilerini arayan jandarma ekiplerinden öğrendiklerini belirterek şunları söyledi:

"Eren'in katili olduğunu söyleniyor. Biz de en başından beri katilin yakalanmasını istiyorduk. Şimdi tek bir isteğimiz daha var: O teröristle yüzleşmek istiyoruz. Eren'in katili ise bizzat kendisi ile konuşmak istiyorum. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bize 'Eren'in katilini yanınıza getireceğim' demişti. Buna kim yardım ve yataklık etmişse onları öğrenmek istiyoruz. İnşallah bunlara kim yataklık etmişse ortaya çıkar.

"BEN BİR EREN VERDİM, BAŞKA EREN'LERE BİR ŞEY OLMASIN"

Maçka'da eğer varsa bunlara yataklık yapanların bulunup temizlenmesini istiyoruz. Ben bu yaylaları biliyorum. Bir haftadan fazla bu yaylalarda barınamam. Bu teröristler nasıl barınmış? Demek ki bunlara yataklık yapanlar var. Bu adamın arkasında kimler var, ortaya çıkarsa biz de biraz mutlu oluruz. Eren geri gelmez ama bu işin arkasında kim varsa onun ortaya çıkma ihtimaline seviniyorum. Ben bir Eren verdim, başka Eren'lere bir şey olmasın."

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 16:08
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  • ArifArif34 dk önce
    Apo iti gebermeden idam gelemez...
  • HakangHakang2 sa önce
    cezaevinde askerdim bu terörler halısaha var digiturkyemekleri askeriyeden çok çok iyi bide 2 gün bini Apo diye bağırıyorlar kapılara vuruyorlar 200kişi yazık bunlara hücrede 1 ekmek vercen sadecebari bunu yapın yoksa caydırıcı deşl cezaevi tahliye olan tekrar geliriz diyor
  • RasimRasim2 sa önce
    sıkın ... yapın kimseyi sokmayın yanına
  • Avini Avini 6 sa önce
    Vurun bunu ipe
  • OrhanOrhan6 sa önce
    Ateş düştüğü yere yakar... Gerçekten acı çeken ANNEnin sohbetlere zamanı yok, affeder de... ABİsi sohbetlere daha yatkın... KALAN TÜMüne Allah, neden bahsederdiğiminden anlamalarını asla göstermesin!
  • OsmanliOsmanli6 sa önce
    Idam istiyoruz parlemento göreve yasayı çıkarın artik...yoksa bu gözü yaşlı annelerin vebalinden kalkamassiniz
  • MM6 sa önce
    Sizin aciniz bizimde acimiz allahim sabir versi mekani cennet olsun dum olmuslerimizin ve sehitlerimizin mekanlari cennwt olsun.su haini iplen sallandirin allahim sanasiginirim cezalarini sen ver dum yakalanan teroristleri kursuna dizin.allah yar ve yardimcimiz olsun
  • abdoabdo6 sa önce
    asacaksın bu katilleri
  • SerdarSerdar7 sa önce
    Ana senin istediğin Kısasta ama maalesef. Merak etme ana o günlerde gelecek Türkiye'm o günleride görecek. El Hükmülillah...
  • ArifArif7 sa önce
    Allah'tan rahmet diliyorum.İdam gelmeden bu iş bitmez. İsterseniz 60 yıl daha savaşın.Canlı yayında asılmasını tüm TV ler kamu yayını adında vermeli...
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