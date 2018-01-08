Ereğli'deki liman 10 yıldır boş duruyor

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sertan Yalçın, 2002 yılında dönemin Başbakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılarak 2004 yılında hizmete açılan tersaneler bölgesinde devletin yaklaşık 40 milyon TL'ye liman yaptığını belirtti. Yalçın, tersanelerdeki daralma nedeniyle atıl durumda olan bu limanın mutlaka ekonomiye kazandırılması gerektiğini ifade etti.

İHA'nın haberine göre bölgedeki sanayicilerin de böyle bir limana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yalçın şunları söyledi:

"2004 yılından 2008 yılına kadar bölgemizde son derece olumlu yatırımlar gerçekleşti ve bölgemizde yapılan gemiler uluslararası sularda yüzmeye başladı. Ancak uluslararası lavın fiyatlarındaki gerileme neticesinde tersanelerimizin gemi siparişlerinde bir azalma gerçekleşti.

Bu yatırım mendirek şu anda atıl vaziyette duruyor. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde bölgemiz sanayicilerinin bu tür limana ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Buradaki mevcut mendireklerden üçüncü şahıslara geçici olarak yükleme ve boşaltma izni talep ettik. Bu sayede burada atıl duran bir yatırımı önce bölge sonra ülke ekonomisine kazandırabiliriz.

Bizim şu anda mevcut sanayicimizin yıllık 2 milyon tonluk ithalat ve ihracatı karşılayabilecek bir limana ihtiyacı var. Bu liman ihtiyaçlarının 3'te 2'lik kısmını Ereğli'deki mevcut limanlardan karşılayabiliyorlar ama 3'te 1'lik kısmı için şehir dışındaki limanlara gidiyorlar. En yakınımızda olan Alaplı Organize Sanayi Bölgesi yakında faaliyete geçecek. Akçakoca'da yapılmasına başlanan Akçakoca Demir Çelik Organize sanayi bölgesi önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek. Mevcut Düzce'nin ekonomisini zaten herkes biliyor. Hepsinin ithalat ve ihracat rakamlarını göz önüne aldığımız zaman bizim buradaki limanın faaliyete geçebilecek bir liman olduğunu öngörüyoruz. Bu konuda Sayın Valimizin önderliğinde belli girişimlerde bulunduk. Bu girişimler neticesinde inşallah önümüzdeki günlerde olumlu neticeler alacağımıza da inanıyoruz."

"Hiçbir ekstra yatırım yapmadan hurda ihtiyacını karşılayabiliriz"

Kdz. Ereğli'deki tersaneciler adına konuşan Ustaoğlu Gemi Tersanesi Genel Koordinatörü Makine Mühendisi Avni Biçer de atıl durumdaki limana geçici olarak tahmil ve tahliye izni verilmesini istediklerini söyledi. Ereğli'deki tersanelerin iyileştirme projesi çalışmaları kapsamında ekstra bir yatırıma ihtiyaç duymadan bölgede gemi söküm işini yapabileceklerini dile getiren Biçer, bu sayede Ereğli'de kurulu bulunan demir-çelik fabrikasının her yıl yurt dışından karşıladığı 250 bin hurdayı kendilerinin temin edeceğini ifade etti.

Biçer konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Bizim burada mevcut olan limanımızın zaten yatırımı yapılmış, değerlendirilmesi kadar doğal bir sonuç olamaz. Limanın faaliyete geçmesi tersanelere 1 kilometre mesafede olan Erdemir'in her yıl yurtdışına ödediği ortalama 250 bin tonluk hurda tedariki bedelinin yurtiçinde kalmasını sağlayacaktır. Ayrıca ortalama 1000 kişinin istihdamını sağlayacak.

Geçen yıl itibariyle yapılan projeksiyon çalışmasında son altı yılda hurda bedeli olarak ödenen rakam 45 milyar dolar. Biz büyük ölçek olarak bunu hedeflemiyoruz. Sadece Erdemir'in dışarıya ödediği 250 bin tonluk satın alma kapasitesini, tersaneler bölgesinde hazır olan yatırımı, hiçbir ek ilave almaksızın sağlanması, ilave personel istihdamının yapılması ve ilçeye de yaptığımız çalışmalar neticesinde bakıldığında yıllık bir milyar TL'lik net bir kazanç getireceği öngörülmektedir. Bu faaliyetleri hayata geçirmek üzere devlet büyüklerimize bu girişimleri, fizibilite raporlarıyla beraber sunmuş vaziyetteyiz. Gönül arzu ediyor ki bu güzel şehre çok önceki canlılığı tekrar getirmek. Zonguldak ve Ereğli'nin üzerine çöken karabasanı kaldırmak, şehrimizin eski cıvıl cıvıl canlı günlerini dönmesini sağlamaktır."