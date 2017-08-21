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Ereğli’de tarım ve hayvancılık fuarı ile festival tanıtım toplantısı yapıldı

Konya’nın Ereğli ilçesinde düzenlenecek Tarım, Hayvancılık, Kültür, Sanat Festivali ve Tarım Hayvancılık Fuarı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:00
Ereğli’de tarım ve hayvancılık fuarı ile festival tanıtım toplantısı yapıldı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Düzenlediğimiz Tarım-Hayvancılık Fuarı ile ilgili bilgi vermek üzere bir araya geldik. Bu fuar Ereğli’miz için önem arz etmektedir. Eğer tarım ve hayvancılık şehriyiz diyorsak ki öyleyiz bu tür fuarları her yıl düzenlemeliyiz. Biz belediye olarak şehrimizin isminin duyulması ve değerlerimize sahip çıkmak adına öncü olduk. Geçen sene düzenlediğimiz fuarı bir ileri daha taşıyarak bu sene çeşitli kültürel programlarla daha renkli hale getirdik. Bu fuarda emeği olan herkese teşekkür ederim. 23 Ağustos Çarşamba günü fuarımızı açacağız, tüm halkımızı fuarımıza bekliyoruz” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ise, “Tarım ve süt şehri olarak bize de yakışan böyle bir fuardı. Bu fuarın gelişerek devam etmesini diliyorum. Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kurumlarımızın, odalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın bu fuara destek vereceğinden eminim, onların öncü olması gerekir. Bu fuarın düzenlenmesinde emeği olan başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. Ereğli için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da, “Ereğli tarım ve hayvancılık konusunda önemli yerlere geldi. Geçen sene yapılan fuarda çok güzel olmuştu bu sene daha kapsamlı yapılan fuarın da güzel olacağından şüphem yok. Değerlerimizin ve markalarımızın ön plana çıkması ve Ereğli’nin tanıtımı için bu fuar çok önemli. Öncelikle bu fuarın organizasyonunu yapan Belediye Başkanımıza ve emeği olan herkese teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun, Kurum Müdürleri, Oda Başkanları ve STK Temsilcileri katıldı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:00
  1. AK Parti
  2. Konya
  3. Ereğli
  4. Çarşamba
  5. Halil Etyemez
  6. Lütfi Yaran
  7. Belediye Başkanı Özkan
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