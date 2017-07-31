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Ereğli’de açık hava sinema günleri sona erdi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından organize edilen Açık Havada Yeşilçam Sinema Günlerinin finali Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı. Filmlerin galasında Ereğli Türk Kadınlar Birliği Başkanı Sabiha Zor, Ereğli halkı adına Başkan Özgüven’e teşekkür ederek plaket takdim etti.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:33
Ereğli’de açık hava sinema günleri sona erdi

Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Günlerine olan ilgi ve yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özgüven, “Güzel bir nostalji haftası yaşadık. Eski Türk filmlerinden oluşan 8 Yeşilçam filmini siz değerli halkımızla buluşturduk. Yeşilçam filmlerini orijinal kopyasıyla oynama yapmadan vatandaşlarımızın seyrine sunduk. Şehrimizdeki orta yaş grubu açık hava sinema, patlamış mısır, çekirdek ve gazoz keyfini iyi bilirler. O günleri tekrar yaşamak ve geçmişi yad etmek adına bu programı gerçekleştirdik. Ayrıca bu programı düzenlerken gençlerimize sinemayı sevdirme, onlara sinema kültürü aşılamayı amaçladık. Filmlerimize gençlerin yoğun ilgi göstermesi de bu amacımızda muvaffak olduğumuzu bize gösterdi. İstanbul’dan getirttiğimiz orijinal sinema makinesiyle doyumsuz bir Yeşilçam keyfi yaşadık. Bu programda emeği olan hemşehrimiz eski sinema oyuncusu, senarist Bircan Kerem beye şehrim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Sanatçı Bircan Kerem de, “35 senedir bulunduğum sinema sektöründe birçok programa katıldım, festivaller düzenledik ama memleketimde böyle bir programda bulunmak beni fazlasıyla mutlu etti. Böyle güzel bir programı düzenlediği için başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Başkan Özgüven, sanatçı Bircan Kerem’e günün anısına plaket verdi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:33
  1. İstanbul
  2. Konya
  3. Ereğli
  4. Belediye Başkanı Özkan
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