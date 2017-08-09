Ereğli Belediyesinden selden zarar vatandaşa yardım eli

Ereğli ilçesine bağlı Kutören Mahallesinde geçtiğimiz günlerde sağanak yağış sonrası meydana gelen selde Ercan Yurttaş’ın evi ve eşyaları zarar görmüştü. Ereğli Belediyesi selde evi ve eşyaları zarar gören Ercan Yurttaşa destek oldu. Evi onarılan Yurttaş’ın eşyaları da değiştirildi.

Yaşadığı sel olayının kendilerine büyük zarar verdiğini ifade eden Ercan Yurttaş, “Allah belediye başkanımızdan razı olsun. Fosseptik basması sonucu evimiz ve eşyalarımız zarar gördü ama sağ olsun belediye başkanımız bu duruma kayıtsız kalmadı ve imdadımıza yetişti. Bize göstermiş oldukları ilgi ve yardım için belediye başkanımız Özkan Özgüven ve ekibine minnettar olduğumuzu belirtir, teşekkür ederiz” dedi.

Her durumda vatandaşların yanında olmanın kendilerinin asli vazifeleri olduğunu ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Biz bu yola çıktığımızda şehrimize hizmet etmeyi, sorunlarını çözmeyi amaçlamanın yanında vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için çaba göstermeyi ilke edindik. Her ne olursa olsun vatandaşlarımızla bir ve beraberiz. Onları dertleriyle dertleniyor, dertlerine çare olmak için canla başla çalışıyoruz. Kutören Mahallemizde yaşadığımız sel olayında da ivedi olarak bölgeye intikal edip zararı en aza indirmek için yoğun çaba gösterdik. Şükürler olsun ki bunda da muvaffak olduk. O olayda fosseptik basması sonucu bir ailemizin evi ve eşyaları zarar gördü. Bu duruma da kayıtsız kalmayarak vatandaşlarımızın zararının ve tahribatlarının giderilmesi konusunda yardımda bulunduk. Allah şehrimizde ve ülkemizde bir daha böyle afetler yaşatmasın inşallah” diye konuştu.