Erdoğan'nın talimatı ile bugün Gazze'de başladı

Türkiye'den yola çıkan ve dün Aşdod Limanı'na ulaşan yardım gemisindeki malzemelerin, Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığı ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Gazze'de ihtiyaç sahiplerine dağıtımı bugün itibariyle başladı.

Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, düzenlenen basın toplantısında, ramazanı ve bayramı zor şartlarda geçiren Gazze halkının en kısa sürede barış ve selamete ulaşmasına ilişkin temennilerini dile getirerek, "Gazzeli dostlarımıza üçüncü yardım gemisiyle bazı hediyeler ve insani yardım getirdik." dedi.

AFAD İyileştirme Dairesi Başkanı Cengiz Akın ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yine buradayız. Gazzeli kardeşlerimiz için Dışişleri Bakanlığıyla istişare içerisinde hazırlamış olduğumuz gemi dün Aşdod Limanı'na ulaştı. Bugün ise malzemeler dağıtılmaya başlandı." diye konuştu.

"Türkiye dünyanın en cömert ülkesi"

Gemide çok sayıda gıda kolisi, giyecek, çocuklar için oyuncak ve bisikletin yanı sıra sivil toplum örgütlerinden temin edilen insani yardım malzemelerinin bulunduğunu kaydeden Akın, Türkiye'nin kişi başına düşen mille gelire göre yardım yapan ülkeler arasında "Dünyanın En Cömert Ülkesi" seçildiğini söyledi.

Mersin Limanı'ndan geçen pazar günü Gazze'ye doğru yola çıkan 113 metre uzunluğundaki Şefkat gemisi, dün Aşdod Limanı'na ulaşmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hazırlanan yük gemisinde, 50 bin adet muhtelif giyecek, 20 bin adet kırtasiye seti, 18 bin adet oyuncak, 50 bin adet gıda kolisi, bin 10 adet bisiklet, 5 bin ton un, 100 ton bisküvi, çikolata, kek, bin adet bayramlık giysi ve 100 adet tekerlekli sandalye bulunuyor.