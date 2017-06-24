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Erdoğan'nın korumasına 19 yıl hapis!

Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında elçilik önünde çıkan kavgaya karıştığı gerekçesiyle tutuklanan Eyüp Yıldırım hakkında 19 yıl hapis cezası istendi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 14:26
Erdoğan'nın korumasına 19 yıl hapis!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında Türkiye’nin büyükelçiliği önünde çıkan kavgaya karıştığı gerekçesiyle tutuklanan Türk vatandaşı Eyüp Yıldırım hakkında 19 yıl hapis cezası istendi.

Dava dosyasına göre Yıldırım yaralama, saldırı ve şiddete başvurma suçlarına ek olarak ‘etnik yanlılıktan nefret suçu’ işlediği iddiasıyla da yargılanacak.

Ne olmuştu?

Erdoğan’ı protesto eden PKK yanlısı grup, Washington'daki elçilik önünde toplanan kalabalığa saldırmış, Amerikan polisinin olaya müdahale etmemesi üzerine arbedeye korumalar da karışmıştı.

Aralarında Erdoğan’ın korumalarının da bulunduğu 14 kişi için yakalama emri çıkarılmıştı. 

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 14:26
  1. PKK
  2. Washington
  3. erdoğan
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