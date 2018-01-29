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"Erdoğan'la savaşmak ABD’nin işine gelmez"

Rus devlet haber ajansı Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitri Kiselyov, ABD'nin Suriye’nin kuzeyinde Türkiye ile savaşa girmek istemediğini söyledi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 23:06
"Erdoğan'la savaşmak ABD’nin işine gelmez"

Devlet televizyon kanalı Rossiya’da canlı yayında konuşan ünlü Rus gazeteci Kiselyov, Suriye’de siyasi çözüm yollarının aranması gerektiğini kaydetti. Kiselyov, “Fakat Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan anlaşmalara rağmen ABD, Suriye’ye iğne batırarak orada ayrı bir devlet oluşturuyor" dedi.

ABD ANINDA TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'Yİ SATTI

"Türkiye bu durumda kendi sınırlarında bu tehlikeyi farkederek güvenlik önlemleri almaya çalışırken ABD anında PYD'lileri sattı, ihanet etti. ABD PYD'lilere daha önce yaptığı silah sevkiyatını da kesti. Böylece Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la savaşmak ABD’nin işine gelmediğini ortaya çıkardı” dedi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 23:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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