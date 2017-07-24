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Erdoğan'la görüşen Ilıcak: Annem hapiste olmasına rağmen...

FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklu bulunan ve örgütün medya yapılanmasına dahil olmakla suçlanan Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü duyurdu.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:34
Erdoğan'la görüşen Ilıcak: Annem hapiste olmasına rağmen...

Görüşmeye ilişkin detayları paylaşan Ilıcak, "Cumhurbaşkanımıza bir kere daha hayran kaldım. Niye mi? Annemin hapiste olmasına rağmen, beni kabul etti, derdimi dinledi, vakit ayırdı. Annemin yaptıkları yüzünden beni cezalandırmadı" dedi.

Erdoğan ile görüşmesine ilişkin detayları anlatan Ilıcak, şunları yazdı:

HAYATIMDA BU KADAR TEMPOSU YÜKSEK BİRİNİ TANIMADIM

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cuma günü görüşme fırsatım oldu. Öncelikle şunu belirteyim; sağlığı, formu, keyfi yerindeydi. Düşmanları çatlasın Hayatımda temposu bu kadar yüksek birini tanımadım. Yorulmadan, dinlenmeden hem memleketi hem uluslararası hadiseleri yönetiyor. Bu arada benim gibi yüzlerce insanın kişisel meseleleri de cabası. Yine de herşeye, herkese yetişiyor maaşallah. Allah nazardan saklasın. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kere daha hayran kaldım. Niye mi? Annemin hapiste olmasına rağmen beni kabul etti, derdimi dinledi, vakit ayırdı.

ALLAH REİSİMİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN

Annemin yaptıkları yüzünden beni cezalandırmadı. Ona olan öfkesini benden çıkarmadı. Aksine bana her zamanki sıcaklığı ile yaklaştı. Kendisine de arz ettiğim üzere bu dönemde en yakınlarım bile benden vebalıymışım gibi kaçarken, Sayın Cumhurbaşkanım adaletini gösterdi. Hiçbir menfaatim olmadan kendisini hep sevdim, daima sevmeye devam edeceğim. O liderimiz olmadan önce de, bugün de, yarın da hep gönlümde olacak. Görüşmeye vesile olan Sevgili Mustafa Kamacı, Sayın Hasan Doğan ve Mustafa Varank’a teşekkür ediyorum. Allah Reisimizi başımızdan eksik etmesin."

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:34
  1. Mehmet Ali Ilıcak
  2. Twitter
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