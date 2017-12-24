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Erdoğan'ın ziyareti öncesi Sudan'da dev hazırlık

Sudan’ın başkenti Hartum’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın gerçekleştireceği ziyaret öncesi hazırlıklar yapılıyor.

24 Aralık 2017 Pazar 14:53
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Sudan'da dev hazırlık

Sudan'ın başkenti Hartum'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği ziyaret öncesi hazırlıklar yapılıyor.


Hartum Valisi Muhammed Hatim Selman, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan halkına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uçağının ineceği Uluslararası Hartum Havalimanı ile konvoyunun geçeceği Afrika ve Nil caddelerinde karşılamaları çağrısında bulundu.

Erdoğan ile Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'i, "değişim liderleri ve Arap-İslam halklarının sorunlarının destekçileri" olarak nitelendiren Selman, Sudan ve Türk halklarının aynı dini ve ahlaki değerleri paylaştığını belirtti.

(Sabah)

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 14:53
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ömer el-Beşir
  • Tekrar Osmanlı Devleti Kuruluş 2099Tekrar Osmanlı Devleti Kuruluş 20998 sa önce
    Cumhurbaşkanımızdan dünyayı kucaklamasını bekliyoruz klasik ülkeleri Ab Abd Rusya Çin Arap devletleri gibi ziyaret etmesinin yanında Meksika Ortaamerika Antil Ada devletleri Güneyamerika Afrika Asya Güneyasya Çinhindi Atlas Hint Pasifik Okyanus devletleri Avustralya Yeni Zellanda vs ülkeleri de ziyaret etmesini bekliyoruz
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