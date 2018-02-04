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Erdoğan'ın ziyareti öncesi Roma'da kuş uçmuyor: 'Yeşil bölge' ilan edildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan'a yapacağı iki günlük resmi ziyaret nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

04 Şubat 2018 Pazar 13:29
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Roma'da kuş uçmuyor: 'Yeşil bölge' ilan edildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a yapacağı iki günlük resmi ziyaret dolayısıyla Roma'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

İtalya'nın resmi ajansı ANSA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan'a bugün başlayacak iki günlük resmi ziyareti dolayısıyla İtalya'nın başkenti Roma'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Bugün itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan şehirden ayrılana kadar Roma'da yaklaşık 3 bin 500 kolluk kuvveti görev yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişinden saatler önce şehirde en yüksek seviyeye çıkarılan güvenlik önlemleri çerçevesinde Roma'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kolluk kuvvetleri, Cumhurbaşkanlığı konvoyu için belirlenen özel rotaların güvenliğinden emin olmak adına çok yoğun mesai harcıyor. Rotaların güvenliği hem polis kuvvetleriyle hem de güvenlik kamera sistemleriyle her an takip edilerek sağlanıyor.

Ziyaret boyunca "nükleer, biyolojik, kimyasal ve radyolojik" tehlikelere karşı eğitilen NBCR timleri de görev başında olacak.

ROMA'DA 'YEŞİL BÖLGE'

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica'nın haberine göre 3 bin 500 kolluk kuvveti ve NBRC timlerinin yanı sıra Roma'da "yeşil bölge" oluşturuldu.

İlan edilen "yeşil bölge" kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti boyunca şehirde hiçbir gösteriye izin verilmeyecek. Böylece terör örgütü PYD/PKK'nın olası provokasyon ve yasa dışı eylemleri önlenmiş olacak.

Türkiye'den Vatikan'a 59 yıl sonra ilk kez Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyaret gerçekleşmiş olacak. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus'la yapacağı görüşmenin ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Parolin'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüşecek.

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 13:29
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