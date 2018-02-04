Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan'ın ziyareti için Roma'da 'yeşil bölge' belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Roma'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma'ya varışından ayrılışına kadar şehirde 3 bin 500 güvenlik personeli görev yapacak. Şehirde ilan edilen "yeşil bölge" kapsamında ziyaret boyunca kentte hiçbir gösteriye izin verilmeyecek, böylece terör örgütü PYD/PKK'nın olası provokasyon ve yasa dışı eylemleri önlenmiş olacak.

04 Şubat 2018 Pazar 11:57
Erdoğan'ın ziyareti için Roma'da 'yeşil bölge' belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Papa Franciscus'un  davetlisi olarak Vatikan'a yapacağı iki günlük resmi ziyaret dolayısıyla Roma'da  güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.  İtalya'nın resmi ajansı ANSA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın Vatikan'a bugün başlayacak iki günlük resmi ziyareti dolayısıyla  İtalya'nın başkenti Roma'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

 Bugün itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan şehirden ayrılana kadar Roma'da  yaklaşık 3 bin 500 kolluk kuvveti görev yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişinden saatler önce şehirde en yüksek  seviyeye çıkarılan güvenlik önlemleri çerçevesinde Roma'da bazı yollar trafiğe  kapatılacak. Kolluk kuvvetleri, Cumhurbaşkanlığı konvoyu için belirlenen özel  rotaların güvenliğinden emin olmak adına çok yoğun mesai harcıyor. Rotaların  güvenliği hem polis kuvvetleriyle hem de güvenlik kamera sistemleriyle her an  takip edilerek sağlanıyor. Ziyaret boyunca "nükleer, biyolojik, kimyasal ve radyolojik"  tehlikelere karşı eğitilen NBCR timleri de görev başında olacak.

ROMA'DA 'YEŞİL BÖLGE'

 İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica'nın haberine göre 3  bin 500 kolluk kuvveti ve NBRC timlerinin yanı sıra Roma'da "yeşil bölge"  oluşturuldu.  İlan edilen "yeşil bölge" kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti  boyunca şehirde hiçbir gösteriye izin verilmeyecek. Böylece terör örgütü  PYD/PKK'nın olası provokasyon ve yasa dışı eylemleri önlenmiş olacak. Türkiye'den Vatikan'a 59 yıl sonra ilk kez Cumhurbaşkanı düzeyinde bir  ziyaret gerçekleşmiş olacak. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa  Franciscus'la yapacağı görüşmenin ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan)  Kardinal Parolin'i kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Roma'da İtalya  Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve İtalya  Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüşecek.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 11:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e ağır sözler !
    1. Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e ağır..
    2. Terör örgütünün sözde 'medya bakanı'..
    3. Terör örgütü yandaşları Doğu Gutalı..
    4. Görüşmeler başladı! Takımdan ayrılıyor
    5. Teröristlerin ölüme terk ettiği..
    6. Bursa’da şüpheli valiz korkusu
    7. Bursa'da teleferik seferleri iptal
    8. Bu adam kim! Takımına transfer edilen..
    9. CNN'den Zeytin Dalı yalanı
    10. Asgari ücrette sevindiren düzenleme
    11. Dindirin şu gözyaşlarını artık!
    12. Mete Yarar'dan terör sevici CHP'ye..
    13. Aşırı Kemalist yazar CHP kurultayını..
    14. 15 günlük bilanço belli oldu: Pentagon..
    15. Ormanda drone ve narkotik köpekli..
    16. Satoğlu: Temel hedefimiz sigortalılık..
    17. Bomba iddia: Arkalarına bile bakmadan..
    18. Kurultay değil, danışıklı dövüş! Bakın..
    19. Van merkezli 4 ilde terör operasyonu:..
    20. Erdoğan'ın ziyareti için Roma'da..
    CHP Genel Başkanını seçti
    CHP Genel Başkanını seçti
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!