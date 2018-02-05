Erdoğan'ın ziyareti esnasında PKK'lılara dayak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs konulu ziyaretinde Vatikan'da bulunduğu sırada İtalya'nın başkenti Roma'da PYD/PKK yanlılarının yasa dışı eylemleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alan İtalyan polisleri terör sempatizanlarına dayak attı.

PKK YANLILARI EYLEM YAPTI

İtalyan polislerinin üst düzey güvenlik önlemleri aldığı Roma'da "Yeşil Bölge" olarak ilan edilen eyleme kapalı alanlara rağmen PYD/PKK yanlıları sokağa çıktı. Terör örgütünün paçavralarını ellerinde sallayarak eylem yapan ve çirkin sloganlar atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalışan terör yandaşları İtalyan polislerinden beklemediği bir kaşılık aldı.

TEKME TOKAT DAYAK YEDİLER

Sloganlar atarak ilerleyen gruba polis dağılın uyarısında bulundu. Bu uyarıyı dikkate almayan grup yürüyüşünü sürdürürken polisler harekete geçti, gruba müdahalede bulundu.

Tekme, tokat, jop ve gaz ile PKK yanlılarına müdahale eden polisler grubu dağıtmak için yoğun çaba sarf etti. Yedikleri dayak karşısında neye uğradığını şaşıran eylemcilerden bazıları ağır yaralanarak yerlere serildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

"Yeşil Bölge" ilan edilen Roma'da kurallara karşı gelerek eylem yapan göstericilerin bir kısmı müdahalenin ardından kaçarken, bir kısmı ise polisler tarafından gözaltına alındı. Yaralı olan göstericiler ise ine polisler tarafından tedavi edilerek gözaltına alındı.