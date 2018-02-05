Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan'ın ziyareti esnasında PKK'lılara dayak!

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya-Venedik ziyaretleri sırasında tüm güvenlik önlemlerine rağmen PKK yanlıları 'Afrin'eylemi gerçekleştirdi. İtalyan polisleri PKK yanlılarına dayak attı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 17:05
Erdoğan'ın ziyareti esnasında PKK'lılara dayak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs konulu ziyaretinde Vatikan'da bulunduğu sırada İtalya'nın başkenti Roma'da PYD/PKK yanlılarının yasa dışı eylemleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alan İtalyan polisleri terör sempatizanlarına dayak attı.

PKK YANLILARI EYLEM YAPTI

İtalyan polislerinin üst düzey güvenlik önlemleri aldığı Roma'da "Yeşil Bölge" olarak ilan edilen eyleme kapalı alanlara rağmen PYD/PKK yanlıları sokağa çıktı. Terör örgütünün paçavralarını ellerinde sallayarak eylem yapan ve çirkin sloganlar atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalışan terör yandaşları İtalyan polislerinden beklemediği bir kaşılık aldı.

TEKME TOKAT DAYAK YEDİLER

Sloganlar atarak ilerleyen gruba polis dağılın uyarısında bulundu. Bu uyarıyı dikkate almayan grup yürüyüşünü sürdürürken polisler harekete geçti, gruba müdahalede bulundu.

Tekme, tokat, jop ve gaz ile PKK yanlılarına müdahale eden polisler grubu dağıtmak için yoğun çaba sarf etti. Yedikleri dayak karşısında neye uğradığını şaşıran eylemcilerden bazıları ağır yaralanarak yerlere serildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

"Yeşil Bölge" ilan edilen Roma'da kurallara karşı gelerek eylem yapan göstericilerin bir kısmı müdahalenin ardından kaçarken, bir kısmı ise polisler tarafından gözaltına alındı. Yaralı olan göstericiler ise ine polisler tarafından tedavi edilerek gözaltına alındı.

 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 17:05
  1. AFRİN
  2. PKK
  3. ROMA
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Flaş açıklama: Yerli ve milli WhatsApp kurduk
    1. Flaş açıklama: Yerli ve milli WhatsApp..
    2. Emekli uzman çavuş gölde ölü bulundu
    3. 71 bin Afrikalı Fransa için öldü!
    4. Robert Pattinson müslüman mı oldu?
    5. Bekir Bozdağ'dan flaş açıklama
    6. Mısır'da bombalı saldırı
    7. O ülkede 'darbe' krizi yaşanıyor
    8. İlk başarılı uçuşunu gerçekleştirdi
    9. Üç gün üç gece yılın ilk düğünü
    10. Çin'den ABD'ye nükleer bomba cevabı
    11. Bir muhalif daha serbest bırakıldı
    12. O ülkeye ait petrol tankeri kayboldu
    13. Salah Abdüsselam davası başlıyor
    14. Son dört yılda sayısını üçe katladı
    15. New York Times'tan flaş iddia! DEAŞ..
    16. Kışın cildiniz kuruyorsa bunları yapın!
    17. İran, Türkiye'ye borcunun tamamını ödedi
    18. Yaşadığı ev ortaya çıktı! Hali içler..
    19. NATO'dan flaş Afrin açıklaması
    20. Üniversite öğrencisi Melike, son..
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'