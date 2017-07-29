Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' çağrısı kime?

AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal 3 saat 25 dakika süren toplantının ardından açıklamalarda bulundu.



Ünal, "AK Parti'nin farkı ve gücü milletimizle kurduğumuz ilişkinin, samimiyetinden, derinliğinden, saygınlığından kaynaklanıyor. Milletimizle aramızdaki bağın vasatı olan teşkilatlarımızı, milletvekillerimizi ve belediye başkanlarımızı organize ederek inşallah 2019'daki hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

'SİYASETTE TEK LİMAN AHLAKTIR'

"Takdir edersiniz ki AK Parti 9 milyonun üzerinde üyesi olan ve 2 milyona yakın belde başkanından, mahalle başkanına varıncaya kadar ilçe yönetim kurulu, gençlik kolları, kadın kolları çok geniş bir aileyiz. Bu geniş aile 15 yıldan beri Türkiye'yi büyük hedeflere taşımak için, 2023 hedeflerine taşımak için geceli gündüzlü bir çalışma içinde. Doğal olarak Cumhurbaşkanımızın bu mesajı hem teşkilatlarımıza, hem belediye başkanlarımıza hem de milletvekillerimize. Mevlana'nın ifadelendirdiği gibi 'Her dem yeniden doğan ve bulanmadan akan bir hareketiz.' Yoksa dediğim gibi kurulduktan 15 ay sonra iktidara gelen ve 15 yıldan beri Türkiye'de bütün seçimleri kazanan bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Bu siyasi hareketin en önemli özelliği kendini güncellemesi, muhasebesini doğru bir şekilde yapmasıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Siyasette tek liman vardır o da ahlaktır" sözlerini anımsatan Ünal, "Cumhurbaşkanımız'ın dile getirdiği, evet, herhangi bir şekilde Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmek için çıktığımız bu kutlu yürüyüşte, herhangi bir şekilde AK Parti'nin temel ilkelerinden, değerlerinden uzaklaşan bir davranış içinde olması kabul edilemez bir durum olduğu için" dedi.

AK Parti ile MHP arasında genel başkanlık düzeyinde bir problem olmadığını belirten Ünal, son dönemde yaşanan tartışmaların uzamasının Türkiye'nin pozitif gündemine hiçbir katkısı olmayacağını belirtti.

KAVAKÇI'YA İADE-İ İTİBARDIR

Merve Kavakçı'nın Kuala Lumpur'a büyükelçi olarak atanmasını eleştirenlere de cevap veren Ünal, şöyle devam etti: Bu ülke Sayın Merve Kavakçı'nın şahsında bir inanç ve kıyafet özgürlüğünün nasıl engellendiğine de maalesef şahit olmuştur. Türkiye'de özgürlüklerin, demokrasinin, hukuk devletinin her an altının çizildiği bir ülkede geçmişte yaşanmış böyle bir tatsızlığın iadei itibar gibi devlet tasarrufuyla eyleme dönüşmesini birilerinin yadırgamasını anlamıyorum. Sayın Kavakçı Meclis'e girdiğinde birilerinin gösterdiği tepkiyi hatırlayalım. Şimdi başörtülü milletvekilimiz var, ne oldu? Bu atama Türkiye'nin özgürlükler alanında nereden nereye geldiğinin bir göstergesidir."



16'NCI YIL KUTLAMALARI SİNCAN'DA

Mahir Ünal, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin bu sene 16. kuruluş yıldönümü olduğunu anımsatarak, "Bize düşen 16. kuruluş yıldönümümüzz vesilesiyle nereden başladığımızı nereye gitmekte olduğumuzu değerlendirmek" dedi. Kuruluş yıldönümü etkinliklerinin Ankara Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda yapılacağını belirten Ünal, etkinliğe bütün kurucuların, 15 yıl boyunca AK Parti'de görev yapmış, AK Parti bayrağını onurla taşıyan ve bayrağı teslim eden herkesin davet edileceğini belirtti.