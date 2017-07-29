Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' çağrısı kime?
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yorulan varsa kenara çekilsin” sözlerinin, hem teşkilata, hem belediye başkanlarına hem de milletvekillerine olduğunu belirterek, “Her dem yeniden doğan ve bulanmadan akan bir hareketiz” dedi29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:43
AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal 3 saat 25 dakika süren toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Ünal, "AK Parti'nin farkı ve gücü milletimizle kurduğumuz ilişkinin, samimiyetinden, derinliğinden, saygınlığından kaynaklanıyor. Milletimizle aramızdaki bağın vasatı olan teşkilatlarımızı, milletvekillerimizi ve belediye başkanlarımızı organize ederek inşallah 2019'daki hedeflerimize ulaşacağız" dedi.
'SİYASETTE TEK LİMAN AHLAKTIR'
"Takdir edersiniz ki AK Parti 9 milyonun üzerinde üyesi olan ve 2 milyona yakın belde başkanından, mahalle başkanına varıncaya kadar ilçe yönetim kurulu, gençlik kolları, kadın kolları çok geniş bir aileyiz. Bu geniş aile 15 yıldan beri Türkiye'yi büyük hedeflere taşımak için, 2023 hedeflerine taşımak için geceli gündüzlü bir çalışma içinde. Doğal olarak Cumhurbaşkanımızın bu mesajı hem teşkilatlarımıza, hem belediye başkanlarımıza hem de milletvekillerimize. Mevlana'nın ifadelendirdiği gibi 'Her dem yeniden doğan ve bulanmadan akan bir hareketiz.' Yoksa dediğim gibi kurulduktan 15 ay sonra iktidara gelen ve 15 yıldan beri Türkiye'de bütün seçimleri kazanan bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Bu siyasi hareketin en önemli özelliği kendini güncellemesi, muhasebesini doğru bir şekilde yapmasıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Siyasette tek liman vardır o da ahlaktır" sözlerini anımsatan Ünal, "Cumhurbaşkanımız'ın dile getirdiği, evet, herhangi bir şekilde Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmek için çıktığımız bu kutlu yürüyüşte, herhangi bir şekilde AK Parti'nin temel ilkelerinden, değerlerinden uzaklaşan bir davranış içinde olması kabul edilemez bir durum olduğu için" dedi.
AK Parti ile MHP arasında genel başkanlık düzeyinde bir problem olmadığını belirten Ünal, son dönemde yaşanan tartışmaların uzamasının Türkiye'nin pozitif gündemine hiçbir katkısı olmayacağını belirtti.
KAVAKÇI'YA İADE-İ İTİBARDIR
Merve Kavakçı'nın Kuala Lumpur'a büyükelçi olarak atanmasını eleştirenlere de cevap veren Ünal, şöyle devam etti: Bu ülke Sayın Merve Kavakçı'nın şahsında bir inanç ve kıyafet özgürlüğünün nasıl engellendiğine de maalesef şahit olmuştur. Türkiye'de özgürlüklerin, demokrasinin, hukuk devletinin her an altının çizildiği bir ülkede geçmişte yaşanmış böyle bir tatsızlığın iadei itibar gibi devlet tasarrufuyla eyleme dönüşmesini birilerinin yadırgamasını anlamıyorum. Sayın Kavakçı Meclis'e girdiğinde birilerinin gösterdiği tepkiyi hatırlayalım. Şimdi başörtülü milletvekilimiz var, ne oldu? Bu atama Türkiye'nin özgürlükler alanında nereden nereye geldiğinin bir göstergesidir."
16'NCI YIL KUTLAMALARI SİNCAN'DA
Mahir Ünal, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin bu sene 16. kuruluş yıldönümü olduğunu anımsatarak, "Bize düşen 16. kuruluş yıldönümümüzz vesilesiyle nereden başladığımızı nereye gitmekte olduğumuzu değerlendirmek" dedi. Kuruluş yıldönümü etkinliklerinin Ankara Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda yapılacağını belirten Ünal, etkinliğe bütün kurucuların, 15 yıl boyunca AK Parti'de görev yapmış, AK Parti bayrağını onurla taşıyan ve bayrağı teslim eden herkesin davet edileceğini belirtti.
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Kocasolak8 dk önce Para ve imtiyaz kalksın, vekil maaşları çeyreğine insin, vekil kredisi sıfırlansın. Bak sen o zaman yorulanlara. Chp nin iş bankası hisseleri de hazineye TEKRAR alınsın tabi. Reis bunu bi düşün, vekilin misafiri geliyormuş, biz adam değilmiyiz, bizim misafirimiz gelmiyor mu????? Yörü Len13 dk önce Aman K_Mal, üzerine alınma, sen yola devam! Sen daha çok lazımsın bize. Zeynep32 dk önce SAYINCUMHURBAŞJANIM ONLAR ÇEKİLMEZLER. SİZONLARIKENARA ÇEKECEKSİNİZRABBİM SİZİBAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN.GÜÇ KUVVET VERSİN İNŞALLAHDUALARIMIZ SİZİNLE Yunus54 dk önce Görevini yapamayanlara, cesur, kararlı, hızlı olmayanlara, koşmayanlara, oturanlara, RECEP TAYYİP ERDOĞAN nın hızına yetişemeyenlere... saddi59 dk önce laf laf laf. Memlekette Hukuk yok. Normal vatandaşın adliyede aradığı hukuktan bahsediyorum.Batının bahsettiği hukuktan değil. Hukukun yerini işbilmez cahil bilirkişilerin raporları almış. Hırsızlar elini kolunu salalaya sallaya geziyor. Şikayet ediyorsun aynu gün serbest bırakıyorlar. Ne fetö ne Mescidi Aksa umurumda. ÖNCE ADALET beyler. adaleti getiremeyen 24 saat çalışsa hikaye.. Ersan1 sa önce Abd vatandasi olan birisi ve incil uzerine yemin ederek abd nin cikarlarini koruyacagi uzerine yemin eden birisi nasil buyukelci olur Hasan1 sa önce İmar arttırmayanmilleti çürük evlerde oturmaya mahkum eden seçimden evvel imar arttıracağım diye söz verip yapmayan üsküdar belediye başkanı bu sözler sana.... ebubekir1 sa önce belli ki kimse yorulmamış kenara çekilen olmadığına göre Aydın1 sa önce Yorulan varsa bedava çalışmaya talibim. Devlet memuru değilim. Atama, terfi, tayin işim olmaz. Mütahhit değilim, ihale mihale işim olmaz. Kırık dökük ne varsa yedi ceddimin malvarlığını önceden beyan edip çalışmaya talibim. Amaç azicane çorbaya tuz koyabilmek. bülent in1 sa önce CUMHURBAŞKANIMIZ BU KONUDA ÇOK HAKLI BİRÇOK KONUDA YALNIZ BIRAKILDI.BAZI TEŞKİLATLAR GERÇEKTEN ELİNİ TAŞIN ALTINA HİÇ KOYMUYOR,MİLLETİN DERTLERİYLE SORUNLARIYLA ZERRECE İLGİLENMİYOR.AYNI CHP ZİHNİYETİNDE OLAN ,ONLAR GİBİ MİLLETE SOĞUK,YABANCI DAVRANAN BİRÇOK YÖNETİCİ HALEN VAR BU PARTİDE.BENİM BULUNDUĞUM İZMİRDE,BUNLARIN DERHAL PARTİDEN,YÖNETİMDEN UZAKLAŞTIRIP,ÇALIŞKAN,DÜRÜST,MÜCADELECİ ADAMLARIN GELMESİ GEREKİR YOKSA 2019 ÇOK ZOR.