Erdoğan’ın tarihi Davos çıkışının üzerinden tam 9 yıl geçti

Erdoğan, konuşmasını kesmeye çalışan moderatöre “One Minute" diyerek, müdahale edilmemesini söyledi ve sonrasında Peres'e hitap eden Erdoğan, “Peres, sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, çok iyi biliyorum" diye yanıt verdi.

Yüzü biranda değişen ve neye uğradığını şaşıran Peres'in barbarlığını tüm dünyaya haykıran Erdoğan, “Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem" diyerek salonu terk etti. “One Minute" çıkışı Türk-Arap ilişkilerinde bir dönüm noktası oldu. One minute başta Filistin olmak üzere Arap dünyasına büyük bir moral kaynağı oldu.