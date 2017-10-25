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Erdoğan'ın Pardus talimatı tetikleyici oldu

FETÖ tarafından çökertilen milli işletim sistemi Pardus yapılanmasının tekrar ayağa kaldırılması için dönüşüm çalışmaları başladı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 15:25
Erdoğan'ın Pardus talimatı tetikleyici oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Arif Ergin, 15 Temmuz’da darbe yapmaya kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından çökertilen milli işletim sistemi Pardus yapılanmasının tekrar ayağa kaldırıldığını söyledi. Ergin, bu alandaki dönüşüm çabalarının gönül katılım ve özel sektörün de sorumluluk almasıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Pardus etiketi altında çeşitli çözümler sunduklarını, bu yöndeki çalışmalara devam edeceklerini belirten Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Arif Ergin, "2011-2013 döneminde malum yapının müthiş gayretleriyle TÜBİTAK'taki Pardus yapılanması tamamen çökmüştü. 2014'te bunu ayağa kaldırmak için büyük bir gayret gösterildi ve 3 yıl sonra başta silahlı kuvvetleri olmak üzere bir dizi alanda kullanılabilir hale getirildi." dedi.

Ergin, açık kaynak koduyla sadece tüketici olmaktan çıkılacağını ve üretici konumuna geçileceğine işaret etti.

ERDOĞAN'IN TALİMATI ETKİLİ OLDU

Arif Ergin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Pardus konusunda verdiği talimatın bu konuda atılan kararlı adımlar için tetikleyici olduğunu vurguladı.

Geçen sürede Pardus'un yayınlaştırılmasına yönelik atılan adımlardan örnekler veren Ergin, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığında 5 bin istemci ve 420 sunucu Pardus işletim sistemiyle asıl işlemlerini gerçekleştiriyor. 2015'te Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında dönüşüm projemiz başlatıldı. Yüzde 70 civarında bakanlığın dönüşümü tamamlandı. Yaklaşık 5 bin istemcisi bulunan İSKİ’de 2 bin 400 istemci Pardus yüklü olarak çalışmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Pardus ve Lider Ahenk Merkezi Yönetim Sistemi kuruldu. Bunu testlere açtık. Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi ilk versiyonu çıkarıldı. Engerek Kimlik Yönetim Sistemi kullanıma sunuldu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile kullanım için protokol imzalandı. Kamu Hastaneler Birliği genel sekreterliklerinde göçler yapılıyor. Aydın, Bursa ve Şanlıurfa'da değişik hastanelerde pilot çalışmalar yapıldı, Pardus dönüşüm takvimleri belirlendi."

Gerek çözüm üretme gerekse dönüşümde özel sektörden bekledikleri desteği alamadıklarını dile getiren Ergin, "Baktığınızda dönüşüm çalışmalarının hep kamu odaklı olduğunu görüyorsunuz. Özel sektörümüz nerede?" diye konuştu.

HAVELSAN'DAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da 1 yıl kadar önce yerli ve milli yazılımı geliştirmek için TÜBİTAK ile iş birliğine gittiklerini ve bugüne kadar bir dizi adım attıklarını söyledi.

Atalay, Pardus'un yaygınlaşmasıyla güvenlik risklerinden, ödenen yüksek lisans ücretlerinde ve kontrol kısıtlılıklarından kurtulunacağını vurguladı.

Bu alandaki çalışmaların tek bir kurumun gayretleriyle sürdürülebilir olamayacağını ifade eden Atalay, "Bu işe destek verecek gönüllüleri yurt içinde ve dışında bulmamız gerek. HAVELSAN olarak etkin faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda bu yönde çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 15:25
  1. TÜBİTAK
  2. Arif Ergin
  3. FETÖ
  4. milli işletim sistemi Pardus
  • yusufyusuf2 sa önce
    Pardus nesli tükenmiş Anadolu parsının Latince adıdır. ...
  • alaettin alaettin 6 sa önce
    İSİM DEĞİŞSİNMİLLİ YAZILIMA BAŞARILAR DİLERİM
  • alaettin alaettin 6 sa önce
    BU İSİMKIRLIVE KANLIİSİM EĞER BİLEREK KOYDUYSAN EYVAH EYVAH BİLMİYORSANIZ 3 EYVAHEYVAH UYAN NAMADİK GEÇKALDIK EYVAHOSMANLİYİZ YIKMAYA ÇALIŞAN GAVÜRÜN İSMİSİZE BUNU DANIŞMANINIZ ARACILIĞI İLE MI YUTTURUYOR LARYOKSA
  • SelimSelim7 sa önce
    Bu PARDUS Osmanlıyı yıkmaya çalışan şrefsizin ismi değil mi? Başka isim mi bulamadınız milli işletim sistemi yazılımı için?
  • ihsihs7 sa önce
    İnşeallah en kısa zamanda tüm yurtta yaygın bir şekilde kullanılır.
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