Erdoğan'ın Sudanlı dostu kim? 40 senelik hikaye

Arap basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Sudan ziyaretinde, Fatih Ali Hasaneyn ile görüşmesine dikkat çekti. Erdoğan,samimi arkadaşı ile mütevazı evinde, sade bir akşam yemeği yedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programına rağmen kadim dostunu Sudan'daki evinde ziyaret etti. Siyasetten uzak samimi bir görüşme gerçekleşti.

40 SENELİK HİKAYE



Erdoğan ile Fatih Ali Hasaneyn'in dostluğu 70lere dayanıyor. Bunca senelik beraberlik, birçok anı ve hikaye barındırıyor.

ALİYA İLE DAVA ARKADAŞLIĞI



Hasaneyn, 60'larda Bosna Davası'nın çekirdek kadrosundaydı. Müslümanların Bosna mücadelesini destekleyenler arasında öne çıkan isimlerdendi. Tıp eğitimi için sudanlı öğrencilerden oluşan bir kafileyle Yugoslavya'ya geldi.

Hasaneyn İslami bir çalışma ortaya koymak için çaba sarf etti. Yugoslavya'daki İslami çalışmaları tek çatı altında toplamak için uğraştı. O dönemde Yugoslavya Topluluğu temsilcisi olan Aliya İzzetbegoviç ile tanıştı. Hasaneyn, dostu Aliya ile birlikte Yugoslavya İslami Hareketini kurdu. Çeşitli çalışmalarda bulundular.

YOLU REFAH İLE KESİŞTİ



Sudanlı Fatih ile Erdoğan'ın ilişkilerinin yakınlaşması; Necmeddin Erbakan'ın kurduğu Refah Partisi'nde, Erdoğan'ın Bosna'ya destek dosyasında aldığı rol ile başladı.

Erdoğan ve Hasaneyn tercümana ihtiyaç duymalarına rağmen, çok küçük yardım ve açıklamalarla çok hızlı bir şekilde anlaşabiliyorlardı. Birbirlerine güvenleri ve uyumları tamdı.

"MERHABA TÜRKİYE'NİN MÜSTAKBEL CUMHURBAŞKANI"



Erdoğan Başbakan olmadan önce 90'ların sonunda hapisteydi, Hasaneyn kendisini tehlikeye atarak ziyaretine gelmişti.Erdoğan Hasaneyn'in vefasını unutmadı...

Erdoğan hapisteyken, Hasaneyn Erdoğan'a ''Merhaba Türkiye'nin müstakbel Cumhurbaşkanı'' diyerek manevi destek oluyordu.

SUDAN'DA DA DAVA İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ



Bir takım sebeplerden ötürü ülkesi sudana dönmek durumunda kaldı. Sudan'a döndüğünde yolculuğunun diğer adımı Körfez ülkeleri olacaktı. Çünkü orada doktor olarak çalışmıştı ve yine aynı şekilde orada, Müslüman azınlıkların Doğu Avrupa'daki durumunu ele alan bir kitap yazma fırsatı olmuştu.

Hasaneyn, Aliya İzzetbegoviç hapse atıldığında Doğu-Batı Arasında İslam adlı kitabın basımında yardımcı olmuştu. Aliya'nın kaleme aldığı bu kitap, komünist hükümeti şoke etmişti.

Hasaneyn, Yugoslovya parçalanmaya başladığında,arkadaşı Aliya' ya devlet kurması noktasında destek olmak için geri döndü. Nitekim en yakınındaki isim oldu.

Ülke'de ortaya çıkan sıkıntılardan sonra Hasaneyn'in Bosna ile ilişiği kesildi,vatandaşlığı düşürüldü. Sudanlı Fatih Hasaneyn ülkesine tekrar döndü. Ama gönlü hep Aliya'ya bağlı kaldı...

Kaynak: Haber7