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Erdoğan'ın Sevakin hamlesi Sisi'ye fena battı! Havlamaya başladılar

Mısır'da darbeci Sisi'ye yakın medya kuruluşları, Türkiye'nin bu adımıyla ülkelerinin güvenliğini tehdit ettiğini savundu.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:26
Erdoğan'ın Sevakin hamlesi Sisi'ye fena battı! Havlamaya başladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'a yaptığı resmi ziyarette Sevakin Adası'nın imarı için anlaşmayı sağladı. İki ülke arasında yapılan anlaşma bölgede büyük yankı uyandırdı.

DARBECİ RAHATSIZ OLDU

Mısır'da darbeyle yönetimi ele geçiren Cumhurbaşkanı Sisi'ye yakın medya tarafından özellikle ön plana çıkarılan anlaşma, sert bir dille eleştirildi.

KORKU HAKİM

Türkiye'nin bu adımla Mısır'ın ulusal güvenliğini tehdit ettiğini yazan gazeteler, Mısır'a siyasi tuzak kurulduğunu da belirtti.

Ülkede yayın yapan El Vatan gazetesinden yer alan analizlerde, Türkiye'nin Osmanlı günlerini arayarak bu adımları attığı vurgulandı.

Söz konusu haberin başlığında ise küstah bir şekilde, Erdoğan'ın ateşle oynadığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 10:26
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Sisi
  3. Mısır
  4. Mısır medyası
  5. Sevakin Adası
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