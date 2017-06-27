Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlandığı anda camide neler yaşandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı için geldiği Mimar Sinan Camisi'nde kısa süreli bir rahatsızlık geçirmişti. Camiden yürüyerek çıkan Erdoğan, "Bugün özellikle şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdik. Hamdolsun kısa sürede toparlandı. Şu anda iyi bir konumdayım" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahatsızlandığı sırada Mimar Sinan Camisi'nde olan Star gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren bugünkü “Yüreklerin ağza geldiği o anlar” başlıklı yazısında yaşadıklarını anlattı.

“SÜREKLİ TEKBİR GETİRİLİYORDU”

“Bayram sabahı eşimle birlikte namazı Mimar Sinan Camiinde kılmak üzere yola çıktık” diyen Ahmet Taşgetiren şöyle devam etti:

“Yolda olağanüstü güvenlik tedbiri vardı. ‘Anlaşılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da namazı orada kılacak’ diye düşündük. Cami çevresine vardığımızda yanılmadığımızı anladık. Cemaat bir tek kapıdan girmeye yönlendiriliyordu. Üç yerde arandıktan sonra cami çevresine vardık. Henüz dışardaydık, içerden cemaate yönelik ‘Herkes otursun’ çağrıları yapılıyor, sürekli tekbir getiriliyordu. Olağanüstü bir durum olduğu anlaşılıyordu.”

“KORUMALARIN GÖZLERİNİN YAŞARDIĞI GÖRÜLDÜ”

Ahmet Taşgetiren “İçeri girdik, caminin ortasında bulunan müezzin mahfilinin etrafında insanlar sırtları mahfile, yüzleri cemaate dönük ayakta duruyordu” diyerek şunları yazdı:

“Bu arada İstanbul müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz Hoca'nın sesini duymaya başladık:

‘Sayın Cumhurbaşkanımıza Rabbimizin “Eş-Şafi” ismi hürmetine şifalar dileyelim. Şifa ayetlerini okuyalım.’ Tekbir sesleri devam ediyordu. Müezzin mahfeli etrafında sıralanan korumaların gözlerinin yaşardığı görüldü. Anlaşılan sayın Cumhurbaşkanı camiye bizden önce gelmişti ve ortalıkta çok ciddi bir sağlık sorunu vardı. İşte o an, memleketin yüreğinin ağzına geldiği andı. Bayram günü, bayram namazı ve Türkiye'nin merkez insanı camide ciddi bir sağlık sorunu yaşıyor.”

ANONSLAR YAPILDI

“Namaza durmadan önce Cumhurbaşkanı'nın sağlığının iyi olduğu anonsları yapıldı. Sonra Hasan Kamil Yılmaz Hoca Bayram Namazını kıldırdı” diyen Taşgetiren, Hasan Kamil Yılmaz’la yaptığı görüşmeyi de şöyle aktardı:

“Namaz bitip cemaat camiden ayrılmaya başladığında henüz bilgiler net değildi. Dışarda herkes sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkmasını bekledi. Ben o an Hasan Kamil Yılmaz Hoca'ya ulaşmaya çalıştım, sekreteri çıktı ‘Sayın Cumhurbaşkanı'nın iyi olduğu’nu söyledi. Ferahladık.”