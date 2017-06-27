Erdoğan'ın o korumaları G20'ye gitmiyor

7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi öncesinde Alman güvenlik yetkililerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarına yönelik bir açıklama daha geldi.

'Korumalar gelmiyor'

Federal Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Alman hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'da kavgaya karışan korumalarının G20 Zirvesi'ne gelmeyeceklerinden emin olduğunu açıkladı. Schäfer Almanya’dan bu konuda Ankara’ya yapılan çağrılara, Türk tarafının “sağduyulu bir tavırla” karşılık verdiğini ifade etti.

Dün Alman basınında çıkan ve Federal Dışişleri Bakanlığı’ndan diplomatların kaynak gösterildiği haberlerde, bakanlığın Türk tarafına Erdoğan'ın Mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında protestocularla kavgaya girişen korumalarını getirmemesi yönünde mesaj verildiği belirtilmişti. Mesajda, ABD tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan korumaların Almanya’ya girişine izin verilmeyeceği belirtilirken, Washington’da yaşanan olayların benzerinin Hamburg’da da yaşanmasına müsaade edilmeyeceği ve böyle bir durumda Alman polisinin devreye gireceği de aktarıldı.

Tüm yetkiler Alman polisinde

Konuyla ilgili açıklama yapan Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, zirve boyunca yetkinin tamamen Hamburg polisinde olduğunu ve yabancı devlet adamlarının korumalarının sadece acil durumda devreye girebileceğini söyledi. Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Ralf Martin Meyer, korumaların kavgaya karışmaları ve göstericilere müdahale etmeleri durumunda gözaltı dahil tüm önlemleri alacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanının Washington ziyareti sırasında Türkiye büyükelçiliği konutu önünde Kürt göstericilerle, Erdoğan’ın korumaları arasında çıkan arbedeye karışan iki Türk tutuklanmış, 12 koruma hakkında da tutuklama kararı çıkmıştı.

'Kürt ve Türk gruplar arasında şiddet olayları yaşanabilir'

Öte yandan Federal Anayasayı Koruma Örgütü’nün, Federal Meclis İçişleri Komisyonu’na Hamburg’daki zirveyle ilgili sunduğu gizli bir raporun ayrıntıları da basına sızdı. Buna göre istihbarat birimleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretini protesto etmek isteyen aşırı solcu, Kürt ve PKK yanlısı grupların Hamburg’a geleceğinden ve özellikle aşırı görüşlü Kürt ve Türk gruplar arasında şiddet olayları yaşanabileceğinden yola çıkıyor. İç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maassen, referandum oylaması öncesinde yaptığı bir değerlendirmede, Almanya’da PKK taraftarlarıyla milliyetçi Türkler arasındaki çatışmaların tırmanabileceğini, her iki tarafta da "yüksek vurma gücü olan bir potansiyel” bulunduğunu öne sürmüştü. Maassen "Türkiye'deki farklı cepheler arasındaki fay hatları Almanya'ya da yansıyor” diye konuşmuştu.

25 ayrı gösteri ve toplam 100 bin kişinin katılımı ile protesto edilmesi beklenen G20 zirvesi boyunca 20 bin polis görev yapacak. Ayrıca Almanlar’ın ünlü terörle mücadele ve özel operasyon birimi GSG9 da hazır bir şekilde bekletilecek. Hamburg limanını ise Alman donanmasından bir geminin koruyacağı açıklandı.