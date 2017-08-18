Erdoğan'ın o çağrısı Almanya'yı kudurttu! Bakın ne tepki verdiler

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Erdoğan'ın Almanya'daki Türkiye kökenli seçmenlere, 24 Eylül'deki Almanya genel seçimleri öncesinde yaptığı 'Türkiye düşmanı' diye nitelediği partilere oy vermeme yönündeki çağrısını "Ulusal eğemenliğimize görülmemiş bir müdahale' olarak tanımladı.

Gabriel, Redaktions Netzwerk medya grubuna yaptığı açıklamada "Erdoğan'ın Almanya'daki seçim kampanyasına müdahale etmesi, Alman halkını birbirine düşürmeye çalıştığını gösteriyor" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerle ilgili olarak, bu ülkede yaşayan Türklere çağrıda bulunarak, "Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi (Sosyal Demokrat Parti) ne Yeşilleri desteklemeyin. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır" demişti.

İstanbul'da Cuma namazı sonrası camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Türkiye'nin tansiyon düşürme noktasında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Eğer bu konuda sorumluluk aranıyorsa bunun baş sorumlusu Almanya'nın ta kendisidir.

Almanya şu ana kadar kendi iç siyasi çekişmelerini sürekli olarak Türkiye ile ve diğer bazı AB ülkelerini de yanına almak suretiyle bu sürece taşımıştır. Almanya, AB müktesebatına uymayan bir ülke konumuna düşmüştür."

Almanya Başbakanı Angela Merkel, YouTube'da gerçekleşen bir röportajında, "Türkiye ile Gümrük Birliği'ni genişletme çalışmalarını şu an için takip etmeyi düşünmüyoruz" demişti.

Erdoğan ayrıca Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak seçimlerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Almanya şu anda işte 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için adeta SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak 'Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız' havasına düşmüşlerdir.

"Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşilleri. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Orada şu anda Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partilere gerekli desteği verin.

"Birinci parti, ikinci parti olmaları önemli değil, onlara verin. Çünkü bu bir yerde artık Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir".

Merkel, gerçekleştirdiği son röportajında, Türkiye'nin 'gazetecileri ve aktivistleri hapse atmasının son derece rahatsız edici' olduğunu belirterek bu yüzden iki ülke arasındaki ilişkilerin bu şekilde gitmesine izin veremeyeceklerini söylemişti.

Bunun üzerine Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Merkel'in sözleri ile ilgili olarak "Talihsiz bir açıklama" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan'dan Almanya'daki Türk vatandaşlarına çağrı! 'Sakın oy vermeyin'