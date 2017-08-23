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Erdoğan'ın o açıklaması teröristbaşını çok korkuttu!

Terör örgütü PYD'nin elebaşı Müslim, Türkiye'nin Afrin'e harekat düzenlemesi durumunda direnişle karşılaşacağını söyledi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:35
Erdoğan'ın o açıklaması teröristbaşını çok korkuttu!

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin sınır güvenliğini sağlamak için Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgeyi teröristlerden temizledi. TSK'nın desteğiyle ilerleyen ÖSO güçleri, DEAŞ'a üst üste darbeler vurdu.

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin elinde bulunan Afrin'e de bir operasyonun yapılabileceği gündeme geldi.

"GÖZÜMÜZÜ KARARTIRIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"Afrin'de Türkiye'ye müzahir Kürtler de var, oralarda terörün baskın çıkma ihtimali olursa, gözümüzü karartırız" diyerek operasyonun sinyalini verdi.

SALİH MÜSLİM'DEN JET AÇIKLAMA

Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra büyük bir panik içerisine giren PYD'li teröristler hemen bir açıklama yaptı. Örgütün medyasına konuşan PYD elebaşı Salih Müslim, Türkiye'nin Afrin'de direnişle karşılaşacağını savundu.

AMERİKALILARA GÜVENİYOR

Amerika'dan aldığı silah, mühimmat ve paralarla ayakta duran örgütün elebaşı, "Afrin'e yönelik saldırı olursa sert kayaya çarparlar. Afrin, sonuna kadar direnecektir." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:35
  1. terör örgütü
  2. PYD
  3. GÜNCEL Haberleri
  • hh1 sa önce
    Aynıgün dağılırkaçacakdelikararlar kafiruşaklarıbu oparosyonderhalyapılmalı
  • Ugur KayaUgur Kaya1 sa önce
    Nasil bu kadar carpitiyirsunuz ya nedir bu megalomanlik adam sonuna sonsuza sonuncumuza kadar direniriz diyor, vietnam bozguna gonderme yapiyor, akilli uslu olun diyor
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