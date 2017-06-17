Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam arabasından canlı yayın yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul temasları sırasında aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen bir vatandaş, bu anları cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.

İlk önce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmeye çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "El öpmek olmaz" demesi üzerine şahıs elindeki cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yapmaya başladı. "Evet canlı yayındayım. Sayın Cumhurbaşkanımla canlı canlı görüşüyorum, Ey Türkiye" diyerek yayın yaptı.

O anları makam aracı içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kaydetti. Görüntüler Cumhurbaşkanlığı fotoğrafçısı Murat Çetinmühürdar tarafından paylaşıldı.