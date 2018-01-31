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Erdoğan'ın Latin Amerika ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Latin Amerika ziyareti daha ileri bir tarihe ertelendi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 00:36
Erdoğan'ın Latin Amerika ziyareti ertelendi

5 Şubat tarihinde Vatikan ve İtalya'yı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, devamında Latin Amerika ülkeleri Brezilya, Uruguay ve Venezuela'yı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden bugün yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın Vatikan-İtalya’yı müteakiben yapmayı düşündükleri Latin Amerika ziyareti, daha sonra belirlenecek bir başka tarihe ertelenmiştir.Önümüzdeki hafta başı yapılacak olan yurtdışı ziyareti, Vatikan ve İtalya ile sınırlı olacaktır" denildi.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 00:36
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Latin Amerika
  3. Brezilya
  4. Uruguay
  5. Venezuela
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