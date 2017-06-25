Erdoğan'ın konvoyunu durdurup bayramlaştılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın bayramlaşma töreninin ardından Haliç Kongre Merkezi'nden ayrıldı. Erdoğan'ın güzergahında bekleyen kişiler konvoyu durdurarak Cumhurbaşkanı ile bayramlaştı.25 Haziran 2017 Pazar 20:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın bayramlaşma töreninin ardından Haliç Kongre Merkezi'nden ayrıldı. Güzergahında kaldırımda bekleyen kişiler, Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu. Erdoğan, aracın içerisinden bu kişilerle bayramlaştı. Konvoyun hareket etmesiyle bazı kişilerin araçların arkasından koştukları görüldü.