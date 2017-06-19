İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Köprüdeki çalışma Erdoğan'ın konvoyuna güzergah değiştirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki evinden Atatürk Havalimanına geçerken, ilk kez Avrasya Tüneli ve devamında Sahil Kennedy caddesini kullandı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 15:12
Köprüdeki çalışma Erdoğan'ın konvoyuna güzergah değiştirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti. Erdoğan evinden havalimanına geçerken ilk kez Avrasya Tüneli ve devamında Sahil Kennedy Caddesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanına geçerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve devamında E-5'i kullanıyordu.

Köprüdeki tadilat nedeniyle zaten yoğun olan trafiği etkilememek için Erdoğan farklı bir yol kullandı. Kısıklı'daki konutundan saat 12:30 sularında çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu Acıbadem yönüne dönerek Avrasya Tüneli yoluna girdi. Tüneli geçen konvoy Sahil Kennedy Caddesini takibine Havalimanına ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler TC- Ana uçağı ile Ankara'ya hareket etti.

AVRASYA'YI 3. KEZ KULLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrasya tünelinin açılışını gerçekleştirdikten sonra İstanbul içindeki iki farklı programına Avrasya Tünelini kullanarak geçmişti. Bugün 3. kez Avrasya tünelini kullanan Erdoğan, Havalimanına gitmek için ilk kez tüneli tercih etti. Erdoğan Cumartesi günü de Kısıklı'dan Tarabya'ya geçerken yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmıştı.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 15:12
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. konvoy
  3. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
    1. Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
    2. Galatasaray'ın rakibi belli oldu
    3. İncirlik'te askeri hareketlilik! Tank..
    4. Dehşete düşüren olay! Daha kaç can..
    5. Katar'dan yeni hamle! Mektuplar..
    6. Kordon kanı aile fertlerinde de..
    7. İncirlik'te hareketlilik! Tank..
    8. İşte 2 teröristin teslim olma anı!
    9. Almanya'yı Rusya korkusu sardı
    10. PKK'lı hainler kaçırmıştı! Şehit edildi
    11. Ünlü basketbolcuyu instagram'da rezil..
    12. Helikopterlere engel tanıma sistemi..
    13. Erdoğan'ın konvoyuna güzergah..
    14. Çipras'ın sözlerini duyan Yıldırım..
    15. Türk Lirası tekrar favori para haline..
    16. Firari FETÖ'cülerin eşleri bakın..
    17. Sınav sorularını nasıl aldıklarını..
    18. Siirt'te 2 PKK'lı terörist güvenlik..
    19. İstanbul'a giriş-çıkışlar tutuldu! 4..
    20. Yunanistan darbecileri teslim edecek..
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
    Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı
    Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı