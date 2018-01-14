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Erdoğan'ın konuştuğu kürsü önünde dikkati çeken cihaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tokat'taki İl Kongresi kapsamında kürsüde yaptığı konuşması sırasında 360 derece ile görüntü alabilen kamera kullanılması dikkatleri çekti.

14 Ocak 2018 Pazar 17:29
Erdoğan'ın konuştuğu kürsü önünde dikkati çeken cihaz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tokat 6. Olağan İl Kongresi’ne katılarak konuşma yaptı.

Kongrenin yapıldığı salonda geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı platformun yanına yerleştirilen 360 derece açıyla salondan görüntü alabilen özel güvenlik kamerası da ilk kez bu kongrede kullanıldı.

Kongrede Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı platformun yanına yerleştirilen 360 derece açıyla salondan görüntü alabilen özel güvenlik kamerası kullanıldı.

Salondan görüntü alan kameranın bugünkü kongrede ilk kez kullanıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 17:29
  1. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. AK Parti Tokat 6. Olağan İl Kongres
  • HaznedarHaznedar18 dk önce
    Bu nasıl bir korkudur.Allah kadir-i mutlaktır.Sayıli nefesi ne bir arttırabilir,nede eksiltebilirsiniz.Allahım kimseyi bu duruma düşürme.Amin
  • eereer1 sa önce
    ölümden korkmayan, kefeniyle gezen adamın kendisine sarılan bir insandan nasıl korktuğunu ürktüğünü gördük.. bu kadar güvenlik korkunun ifadesidir... diğer sözler sadece laf cambazlığıdır..
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