Erdoğan'ın konuştuğu kürsü önünde dikkati çeken cihaz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tokat 6. Olağan İl Kongresi’ne katılarak konuşma yaptı.

Kongrenin yapıldığı salonda geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı platformun yanına yerleştirilen 360 derece açıyla salondan görüntü alabilen özel güvenlik kamerası da ilk kez bu kongrede kullanıldı.

Kongrede Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı platformun yanına yerleştirilen 360 derece açıyla salondan görüntü alabilen özel güvenlik kamerası kullanıldı.

Salondan görüntü alan kameranın bugünkü kongrede ilk kez kullanıldığı belirtildi.