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Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu

Veyis Ateş'in hazırlayıp sunduğu Akılda Kalan'ın son konuğu TÜRGEV Başkanı Arzu Akalın oldu. Akalın başkanlık sürecini canlı yayında anlattı

31 Ekim 2017 Salı 17:01
Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu

İstanbul Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirerek, Ticaret Hukuk'nda uzmanlaşan ve ilerleyen süreçte siyasete atılan, ardından da TÜRGEV Başkanlığı'na yükselen Arzu Akalın Habertürk'te Veyis Ateş'in konuğu oldu.

ERDOĞAN TOPLANTIDAN HEMEN SONRA, TÜRGEV BAŞKANLIĞINI TEKLİF ETTİ

Akalın, Veyis Ateş'in sorusu üzerine TÜRGEV Başkanı olma sürecini ilk kez anlattı. Aynı zamanda Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyeliği de bulunan Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukukçularla yaptığı toplantıdaki konuşması üzerine, Erdoğan'ın kendisiyle yakından ilgilendiğini anlattı. Arzu Akalın, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası kendisini yanına çağırarak bazı sorular sorduğunu ve "TÜRGEV Başkanı ol" teklifinde bulunduğunu dile getirdi.

İşte Arzu Akalın'ın TÜRGEV Başkanlığı'na yürüdüğü süreci anlattığı konuşmaları:

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 17:01
  1. İstanbul Hukuk Fakültesi
  2. TÜRGEV Başkanlığı
  3. Arzu Akalın
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