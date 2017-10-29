Erdoğan'ın Kerkük türküsünü dinlediği o özel anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Anadolu'nun en büyük kongre merkezi Selçuklu Kongre Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.. Cumhurbaşkanı Erdoğan için icra edilen ilk dinleti ise "Kerkük Türküsü" oldu. İşte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış tarafından çekilen o özel anlar...