Erdoğan'ın Kerkük türküsünü dinlediği o özel anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi için icra edilen "Kerkük Türküsü'nü dinlerken öyle görüntülendi.29 Ekim 2017 Pazar 20:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Anadolu'nun en büyük kongre merkezi Selçuklu Kongre Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.. Cumhurbaşkanı Erdoğan için icra edilen ilk dinleti ise "Kerkük Türküsü" oldu. İşte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış tarafından çekilen o özel anlar...