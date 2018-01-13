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'Erdoğan'ın kafa tutması hoşuma gidiyor'

Dünyaca ünlü foto muhabiri Ara Güler Cumhurbaşkanı Erdoğan için çok önemli sözler söyledi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 14:10
'Erdoğan'ın kafa tutması hoşuma gidiyor'

Üsküdar Belediyesi tarafından "Foto Muhabiri Ara Güler'e Vefa Gecesi" düzenlendi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Ara Güler, dünyada en mühim bilginin tarih olduğunu, çünkü ancak tarih ile geçmişin öğrenilebileceğini söyledi.

OSMANLI'DAN GELİYORUZ DEVLETİZ DEVLET

Amerikalı bir gazetecinin yanında yetiştiğini dile getiren Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını çekmesine ilişkin, "Bir gün bir yere gittik. Bir şey alıyordum. Orada bana yakın oldu. Bir süre evine gittim. Resimlerini çektim. Bugün de gelir diye düşündüm, gelmedi. Bugüne kadar kaç cumhurbaşkanı geçti bizden, 20 tane, 30 tane geçti. Bir tanesi de kafa tutmadı ya kimseye. Yani onun o tarafı hoşuma gidiyor. Niye çekinsin ki biz devletiz be, Osmanlı'dan geliyoruz biz. Uygur yazılarını Moğolistan'da çektim. Bütün bunlar var. Onların nesi var? Zavallı Amerika'nın nesi var?" dedi.

ERDOĞAN GİBİSİ GELMEDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Biz büyük hikayeleri, masalları, destanları olan bir milletiz ama bugün hikaye anlatmayı unuttuk" dedi. Ara Güler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsederek 'Bugüne kadar kaç cumhurbaşkanı geçti bizden, bir tanesi de kafa tutmadı ya kimseye. Yani onun o tarafı hoşuma gidiyor. Niye çekinsin ki? Biz devletiz be, Osmanlı'dan geliyoruz biz. Uygur yazılarını Moğolistan'da çektim. Bütün bunlar var. Onların nesi var? Zavallı Amerika'nın nesi var?" diye konuştu.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 14:10
  1. Üsküdar Belediyesi
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  • Osmanlı1453Osmanlı145335 dk önce
    Biz Kur-an'dan Sünnet'den koptugumuz için bu duruma düştük ve salyongozlar büyüdü ve balondan dev oldu. Küllerimizden dogucaz tabiir caizse. Fakat şu halimizle bizmi görmemiz imkansız neslimiz yada onlarin nesli Allahu alem. Liderimiz güclü babayiğit ya biz...
  • MuratMurat1 sa önce
    Osmanliyiz osmanli osmanlinin tirnagi olamiyoruz osmanli ne zaman bos keseden attida kazandi
  • Hak yolHak yol1 sa önce
    Haksizliga kafa tutmak gerekir zaten
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